Zvijezda filma "Sam u kući" imala rijedak poremećaj

Foto: Tanjug/AP

Hitna pomoć je pozvana u dom Ketrin O'Hare u 4.48 ujutro zbog medicinske pomoći. Pacijentkinja je u bolnicu prevezena u teškom stanju.

Legendarna glumica Ketrin O'Hara preminula je u 72. godini, nakon što je u petak u ranim jutarnjim satima hitno prevezena u bolnicu u Los Anđelesu u kritičnom stanju. Njena agencija je potvrdila da je glumica umrla "nakon kratke bolesti", piše Page Six.

Hitna intervencija u zoru

Prema riječima portparola Vatrogasne službe Los Anđelesa, hitna pomoć je pozvana u dom zvijezde filma "Sam u kući" u naselju Brentvud u 4.48 ujutro zbog medicinske pomoći. Pacijentkinja je u bolnicu prevezena u teškom stanju.

U galeriji pogledajte fotografije Ketrin O'Hare u filmu "Sam u kući":

Tačan uzrok smrti još uvijek nije objavljen, a njeni predstavnici iz agencije Creative Artists Agency nisu dali više detalja o prirodi bolesti.

Život s retkim stanjem

O’Hara je živjela sa stanjem poznatim kao situs inversus, izuzetno rijetkom anomalijom zbog koje su svi unutrašnji organi okrenuti na suprotne strane od uobičajenog položaja. Na primjer, jetra joj je bila na lijevoj strani, a srce na desnoj.

Горан Селак-24122025

Republika Srpska

Selak: Otimanjem imovine žele izbrisati srpski identitet u FBiH

Iako je to stanje najčešće bezopasno, može da oteža postavljanje dijagnoze kod drugih zdravstvenih problema jer se simptomi javljaju na neuobičajen način. Prema podacima klinike, situs inversus javlja se otprilike kod jedne od 10.000 osoba, a češći je kod muškaraca. S tim stanjem žive i pjevači Enrike Iglesijas i Doni Osmond.

Za sada nije poznato da li je to stanje imalo bilo kakve veze s uzrokom njene smrti.

Bogata karijera i porodica

Ketrin O’Hara karijeru je započela 1974. godine u pozorištu The Second City u rodnom Torontu, a publika je najviše pamti po ulogama u filmu "Sam u kući" i u serijama "The lAST oF uS" i "Schitt’s Creek".

Iza sebe je ostavila supruga Boba Velča, s kojim je bila u braku 33 godine, i sinove Metjua (31) i Luka (29), prenosi Kurir.

