Preminuo slavni pisac i urednik

26.01.2026

21:17

Преминуо славни писац и уредник
Glavni urednik, član i osnivač Udruženja "Autostoperski vodič kroz fantastiku" i portala "Fantastični vodič" Kristijan Šarac preminuo je u 45. godini života ostavivši neizbrisiv trag u regionalnoj književnosti i svijetu fantastike.

Šarac je rođen 1981. godine u Splitu. Svoju misiju popularizacije žanrovske književnosti započeo je 2015. godine pokretanjem portala "www.fantasticnivodic.com", gdje je kroz analize i prikaze neumorno promovisao domaće i strane autore.

Dvije godine kasnije, 2017. godine, osniva Udruženje "Autostoperski vodič kroz fantastiku" posvećeno razvoju i afirmaciji književne fantastike u regionu. Njegov urednički pečat nose knjige "Majka distrozija" i "Posljednje utočište" autorke Vlatke Basioli, a dao je i značajan doprinos uređivanju godišnje zbirke priča "Regia Fantastica". Osim književnosti, Šarac je bio duboko involviran u svijet devete umjetnosti. Kao saradnik izdavačkih kuća "Forma B" i "Golkonda", autor je brojnih predgovora za kultna strip izdanja poput serijala "Morgan Lost", "Brendon", "Natan Never" i "Julija".

Njegov autorski rad obuhvata priče objavljene u zbornicima "Fantastični vodič", "Avetinje i anđame", te u uglednim časopisima "Ubik" i "Marsonik".

