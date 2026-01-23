Logo
Milena Radulović se prvi put oglasila nakon smrti Mike Aleksića

Informer

23.01.2026

17:18

Милена Радуловић, глумица
Foto: Screenshot

Glumica Milena Radulović oglasila se prvi put nakon smrti vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića.

Miroslav Aleksić preminuo je 18. januara u Beogradu poslije teške bolesti, a Milena, koja ga je ranije optužila za seksualno nasilje, do sada se nije javno oglašavala tim povodom.

Glumica je na Instagram profilu podelila objavu u kojoj se zahvalila svima koji su joj u prethodnom periodu pružali bezrezervnu podršku.

"Hvala vam na bezrezervnoj podršci kroz sve ove godine. Hvala što ste se okupili danas" - napisala je Milena Radulović.

