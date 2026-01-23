Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

23.01.2026
17:15
Komentari:0
Pjevačica Edita Aradinović potvrdila je da je trudna, nakon što su se prethodnih dana pojavile informacije o njenom blagoslovenom stanju.
Vijest je podijelila putem Instagrama, navodeći da njena porodica uskoro postaje bogatija za još jednog člana.
Edita je istakla da ulazi u novu životnu fazu te da želi mir i privatnost, zbog čega je onemogućila komentare na objavi.
Na storiju je dodala oznaku „Baby girl“, što je pokrenulo nagađanja da očekuje djevojčicu.
Ovo je njeno prvo dijete, koje čeka s partnerom Nenadom Stevićem.
