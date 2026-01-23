Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

Pjevačica Edita Aradinović potvrdila je da je trudna, nakon što su se prethodnih dana pojavile informacije o njenom blagoslovenom stanju.

Vijest je podijelila putem Instagrama, navodeći da njena porodica uskoro postaje bogatija za još jednog člana.

Edita je istakla da ulazi u novu životnu fazu te da želi mir i privatnost, zbog čega je onemogućila komentare na objavi.

Na storiju je dodala oznaku „Baby girl“, što je pokrenulo nagađanja da očekuje djevojčicu.

Objava na društvenim mrežama

Ovo je njeno prvo dijete, koje čeka s partnerom Nenadom Stevićem.