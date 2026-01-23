Logo
Large banner

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

23.01.2026

17:15

Komentari:

0
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе
Foto: Printscreen/Instagram

Pjevačica Edita Aradinović potvrdila je da je trudna, nakon što su se prethodnih dana pojavile informacije o njenom blagoslovenom stanju.

Vijest je podijelila putem Instagrama, navodeći da njena porodica uskoro postaje bogatija za još jednog člana.

Edita je istakla da ulazi u novu životnu fazu te da želi mir i privatnost, zbog čega je onemogućila komentare na objavi.

Na storiju je dodala oznaku „Baby girl“, što je pokrenulo nagađanja da očekuje djevojčicu.

Објава на друштвеним мрежама
Objava na društvenim mrežama

Ovo je njeno prvo dijete, koje čeka s partnerom Nenadom Stevićem.

Podijeli:

Tagovi:

Edita Aradinović

trudna

nenad stević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Scena

"Na šta sam ličila, sreća imam para!" Edita ostavila urnebesan komentar o svom licu

1 d

0
Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

Scena

Edita otkazala nastupe: ''Desile su se nepredviđene stvari''

5 d

0
Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

Scena

Ko je Nenad Stević? Otac djeteta Edite Aradinović bio meta pokušaja ubistva

1 sedm

0
Трудна Едита Арадиновић

Scena

Trudna Edita Aradinović

1 sedm

1

Više iz rubrike

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Scena

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

4 h

0
Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Scena

Kejt Midlton postaje dizajner?

6 h

0
Таки Маринковић и Теодора Делић

Scena

Objavljen intimni snimak Takija Marinkovića i Teodore!

6 h

0
Пјевачица открила након 40 година: ''Гола Чолу чекала у кревету''

Scena

Pjevačica otkrila nakon 40 godina: ''Gola Čolu čekala u krevetu''

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner