Trudna Edita Aradinović

Edita je na početku trudnoće i čeka prvo dijete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

“Ona je u 3. mjesecu trudnoće i odlično se osjeća. Aktivna je, putuje, sve joj je potaman. Oboje su van sebe od sreće zbog ove vijesti“, kaže izvor Telegrafa.

Podsjetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

“Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vrijedno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem”, rekla je Edita tom prilikom.