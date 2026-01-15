Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus

Intimne fotografije i snimci hrvatske zvijezde Nives Celzijus završili su na piratskim stranicama. Na samo jednoj stranici objavljeno je preko 500 fotografija i video zapisa.

Hrvatska pjevačica i glumica Nives Celzijus na udaru je hakera koji su objavili preko 500 fotografija i snimaka intimnog sadržaja koji se nalaze na plaćenim sajtovima.

Sadržaji sa portala koje nećemo imenovati dijeljeni su po zatvorenim grupama na Reditu, kao i po forumima.

Riječ je o fotografijama i video zapisima koje Nives dijeli uz novčanu naknadu ili pretplatu. Na platformama na kojima objavljuje sadržaj fotografije su zamagljene, a obožavaoci moraju da izdvoje do 15 dolara za jednu fotografiju, dok se snimci kreću od 15 do 20 dolara.

Izvjesno je da je Nives obrisala veliki broj doskora dostupnih materijala jer na stranici trenutno nudi tek 39 fotografija i video zapisa, dok su hakeri objavili preko 500.

Popularnost stekla kroz medije

Jedna od najseksipilnijih modela Nives Celzijus važi za jednu od najpopularnijih javnih ličnosti u Hrvatskoj. Javnosti je postala poznata kroz medije i modeling, a kasnije je popularnost dodatno stekla brakom sa fudbalerom Dinama Dinom Drpićem sa kojim ima dvoje djece.

Njen uticaj se dodatno pojačao i u regionu nakon objavljivanja autobiografije Gola istina, a kasnije se okušala i u glumi u popularnim hrvatskim serijama.

Izazovnim fotografijama u kojima često potencira grudi uspjela je da prikupi preko 470.000 pratilaca na Instagramu.

Orgije sa Dinamovim igračima

Atraktivna Nives često je bila izložena i medijskim udarima. Godinama su mediji u hrvatskoj objavljivali tekstove u kojima su optuživali Nives da je učestvovala u orgijama fudbalera Dinama koji su sredinom 2000-ih drmali hrvatsku javnost.

Mediji su objavili članak pod nazivom "Dinamove orgije", a na naslovnoj stranici pored djevojaka koje su učestvovale, našla se i fotografija Nives Celzijus. Riječ je o fotografiji koju je posjedovao njen bivši momak Igor Cvetković.

"Pitala sam se: 'Koji vrag radi moja privatna fotografija s Igorovog telefona na naslovnici o Dinamovim orgijama? Odjednom sam ja bila ta djevojka s fotografije koja je bila na orgijama. Nebitno što je ta djevojka bila mršava i što je imala dvije male silikonske loptice. Za vrijeme mog boravka u Los Anđelesu, kolege mog tadašnjeg dečka, zajedno s njim, bili su na toj zabavi, a on je znao ko je sve prisutan", komentarisala je Nives Igorovu prevaru. "Moja porodica je proživljavala nekoliko najgorih sati, misleći da ću izgubiti dijete, da dijete neće preživjeti. Zamislite da se to zaista dogodilo – kako bi mediji živjeli s tim?"

Objavila najpopularniji roman u Hrvatskoj

Jedan od najvećih skandala hrvatske književne scene dogodio se 2008. godine, kada je Nives Celzijus (43) ostala bez književne nagrade Kiklop uprkos tome što je njena knjiga "Gola istina" bila najprodavanija u Hrvatskoj te godine.

Nagrada Kiklop dodjeljuje se na Sajmu knjiga u Puli u više kategorija, a među njima i za Hit godine, prvenstveno na temelju podataka o prodaji i čitanosti knjiga. Prema službenim podacima agencije koja je radila istraživanje, knjiga Nives Celzijus bila je najprodavanija i prema tome zaslužila nagradu.

Međutim, nagrada joj tada nije dodijeljena. Upravni odbor odlučio je ukinuti kategoriju "Hit godine" što je dovelo do optužbi da su organizatori pokušali spriječiti da nagrada "ode u ruke" Nives Celzijus.

Protiv takve odluke uslijedila je pravna borba. Nives Celzijus i njena izdavačka kuća pokrenuli su sudski postupak tvrdeći da je nagrada trebala biti dodijeljena u skladu s pravilima. Sud u Puli odlučio je u korist autorke i naložili organizatorima da joj nagradu dodijele kako je prvobitno i bilo propisano.

Pet godina nakon početka spora, 16. decembra 2013., nagrada Kiklop za Hit godine 2008. svečano je uručena Nives Celzijus i izdavaču knjige.