Logo
Large banner

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Izvor:

ATV

25.02.2026

19:56

Komentari:

0
Софија Дујловић
Foto: Fejsbuk

Sofija Dujlović iz Banjaluke ima samo 15 mjeseci, a njena borba traje gotovo cijeli njen život.

Pozivom na broj 17193 ljudi dobrog srca mogu donirati 2 KM za liječenje i oporavak ove djevojčice.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici udruženja “Mali Anđeo”, tegobe su za ovo dijete počele samo mjesec dana nakon rođenja.

bijeljina gradska uprava

Gradovi i opštine

Sjajna vijest za građane Bijeljine: Stiže dugo čekana usluga

Epilepsija je ostavila posljedice i usporila Sofijin psihomotorni razvoj.

"Sofija danas ne može samostalno držati glavicu, ne može sjediti, nema stabilnost trupa i ravnotežu. Prisutan je težak oblik hipotonije mišića. Hrani se putem PEG-a. Iako je bila planirana ugradnja kanile, od toga se odustalo. Svakodnevno uzima antiepileptike i vodi svoju tihu, ali tešku borbu", poručili su iz ovog udruženja.

Dodali su da nade ipak ima, jer su Sofijini roditelji, nakon intenzivnih terapija u privatnoj klinici u Zagrebu, primijetili značajne pomake u odnosu na stanje prije samo dva mjeseca.

Kako pomoći

"Male promjene za nekoga su sitnica, ali za Sofiju su ogroman korak naprijed. Da bi nastavila napredovati, Sofiji su neophodne česte i kontinuirane rehabilitacije u inostranstvu. To je njen put ka prvim pokretima, ka jačanju mišića, ka stabilnosti, ka prvom koraku", poručili su iz UG “Mali Anđeo”.

Кућа од глине породице Дринић

Društvo

Kuća od 100 kvadrata za 20 hiljada KM: Drinići za ATV objasnili kako

Donacije se mogu uplatiti i na žiro – račune Udruženja sa naznakom “za Sofiju”.

Za uplate iz BiH broj računa je 5520002009328582, Adiko Banka, primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banjaluka, svrha uplate “za Sofiju”.

Za uplate iz inostranstva, treba navesti IBAN: BA3955200020062114139, SVIFT: HAABBA2B, primalac Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banjaluka, svrha uplate “za Sofiju”.

Podijeli:

Tagovi :

Sofija Dujlović

Banjaluka

humanost

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Draško Stanivuković mijenja Banjaluku?!

1 h

0
Зељковић: Станивуковић нереалним пројектима скреће пажњу са огромних проблема

Banja Luka

Zeljković: Stanivuković nerealnim projektima skreće pažnju sa ogromnih problema

7 h

0
Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

Banja Luka

Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

7 h

4
Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

Banja Luka

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner