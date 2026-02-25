Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Sofija Dujlović iz Banjaluke ima samo 15 mjeseci, a njena borba traje gotovo cijeli njen život.

Pozivom na broj 17193 ljudi dobrog srca mogu donirati 2 KM za liječenje i oporavak ove djevojčice.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici udruženja “Mali Anđeo”, tegobe su za ovo dijete počele samo mjesec dana nakon rođenja.

Epilepsija je ostavila posljedice i usporila Sofijin psihomotorni razvoj.

"Sofija danas ne može samostalno držati glavicu, ne može sjediti, nema stabilnost trupa i ravnotežu. Prisutan je težak oblik hipotonije mišića. Hrani se putem PEG-a. Iako je bila planirana ugradnja kanile, od toga se odustalo. Svakodnevno uzima antiepileptike i vodi svoju tihu, ali tešku borbu", poručili su iz ovog udruženja.

Dodali su da nade ipak ima, jer su Sofijini roditelji, nakon intenzivnih terapija u privatnoj klinici u Zagrebu, primijetili značajne pomake u odnosu na stanje prije samo dva mjeseca.

Kako pomoći

"Male promjene za nekoga su sitnica, ali za Sofiju su ogroman korak naprijed. Da bi nastavila napredovati, Sofiji su neophodne česte i kontinuirane rehabilitacije u inostranstvu. To je njen put ka prvim pokretima, ka jačanju mišića, ka stabilnosti, ka prvom koraku", poručili su iz UG “Mali Anđeo”.

Donacije se mogu uplatiti i na žiro – račune Udruženja sa naznakom “za Sofiju”.

Za uplate iz BiH broj računa je 5520002009328582, Adiko Banka, primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banjaluka, svrha uplate “za Sofiju”.

Za uplate iz inostranstva, treba navesti IBAN: BA3955200020062114139, SVIFT: HAABBA2B, primalac Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banjaluka, svrha uplate “za Sofiju”.