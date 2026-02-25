Draško Stanivuković mijenja Banjaluku?!

Draško Stanivuković bi da iseli republičke institucije, pa u te objekte useli gradske.

Gradonačelnik Banjaluke tvrdi da glavni dio Trga treba da bude vlasništvo gradskih institucija.

To više nije pitanje nove lokacije.

Zaboravio svoje nadležnosti

Zaboravlja Stanivuković svoja ovlaštenja, uticaje i granice između lokalne inicijative i republičke vlasti.

"U predjelu gdje kasarna Kozara, gdje imamo i zemljište i tu i zemljište poljoprivredne škole treba praviti palatu predsjednika, treba praviti nacionalnu biblioteku, treba praviti nacionalni muzej i treba praviti potpuno nacionalni trg i prostor gdje će se grad razvijati prema Lazarevu", rekao je Stanivuković.

Neće biti nikakvog iseljavanja institucija, kategoričan je Milorad Dodik. Zgrada je najmanji problem, jasno poručuje predsjednik SNSD-a. Problem je predstavljanje i reprezentativnost.

"Što se tiče ovoga nit je on to dovodio tamo, niti je pravio palatu niti ima regulacioni plan niti ima urbanistički plan niti ima ijedne odluke od bilo kog organa. Ako banjalučka gradska uprava misli da republička vlast ne treba da sjedi u Banjaluci i ako hoće konflikt ja mu garantujem da će prije on izaći iz one zgrade nego mi iz naše", rekao je Dodik.

Jasna poruka iz Vlade Srpske

Poruka iz Vlade je jasna, nijedan gradonačelnik nema pravo da određuje sjedište republičkih institucija.

Banjaluka je administrativni centar i lokacije se definišu u skladu sa zakonom i planskim dokumentima.

"To jedan gradonačelnik bilo koji, a pogotovo gradonačelnik Banjaluke, ne može da određuje sjedište republičkih institucija. Administrativni centar Republike Srpske je Banjaluka i zna se gdje je predviđeno sjedište i Palate predsjednika. Treba da podržimo jer je ova vlast smjestila da Republika Srpska ima svoje sjedište", kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Sinule su gradonačelniku Banjaluke u posljednje vrijeme mnoge ideje. Od iseljavanja građana iz centra grada, preko tramvaja koji bi trebalo da ide od Banjaluke do Laktaša, pa do toga da će se građani Banjaluke voziti električni autobusima.

To bi možda i bilo ostvarivo da je u Banjaluci stanje na korak do savršenstva, ali je daleko od toga.