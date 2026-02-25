Drama na kvadrat: Borusija prokockala prednost, vratila se pa je Samardžić sahranio

Fudbali Borusije ispali su iz Lige šampiona nakon što su prokockali prednost od 2:0 iz prve utakmice protiv Atalante.

Domaćini su u revanšu slavili sa 4:1 i tako prošli u osminu finala.

Drama na kvadrat, tako se može nazvati ova utakmica, pogotovo zbog činjenice da se Borusija vratila sa ivice ponora, a potom pala sa posljednjoj sekundi golom Samardžića sa bijele tačke.

Atalanta je u meč krenula kao iz snova. Već u petom minutu dolaze do prednosti golom Skamake.

Borba se nastavila, a Borusija je uspjela prednost stečenu kod kuće da sačuva do samog kraja prvog poluvremena. Međutim, onda u 45. minutu Davide Zapakosta prima loptu na ivici šesnaesterca i raspaljuje ka golu gostiju. Lopta se odbila od nekog od igrača i skrenula te ostavila golmana Gregora Kobela bez ikakve šanse da odbrani.

Do potpunog preokreta Atalanta dolazi u 57. minutu. Marten de Run je uputio prelijep centaršut u šestnaesterac, gdje se Mario Pašalić podigao i glavom poslao loptu u donji desni ugao.

Svjesni da su na ivici ponora, igrači njemačkog tima su se trgnuli i krenuli da napadaju da bi se u 75. minutu vratili u igru.

Karim Adejemi je primio precizan pas u šesnaestercu te preciznim udarcem zatresao mrežu domaćina.

Uslijedila je ludnica koja je, ako se uzme u obzir više od 4 minuta nadoknade, trajala 20 minuta.

Prijetili su i jedni i drugi, da bi doslovno u posljednjoj sekundi Niko Šoltenberg glupo reagovao u kaznenom prostoru i nogom udario u glavu Nikolu Krstovića. Nakon VAR provjere sudija je pokazao na bijelu tačku i Šoltenbergu crveni karton.

Kao što smo rekli, penal je majstorski realizovao Samardžić i svoj tim odveo u osminu finala.