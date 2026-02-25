Kupujemo vrijeme, teška situacija: Oglasili se Vučić i doktor o stanju Dačića

Potpredsjednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispred Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije gdje ga je obišao sa članovima Vlade.

"Posjetili smo potpredsjednika Vlade i predsjednika SPS-a svi zajedno. Teška je situacija, ali vjerujem u ljekare, vjerujem njega i molimo se za njega", rekao je Vučić.

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević, koji brine o ministru Dačiću, rekao je da je situacija jako teška i da ministar Dačić ima tešku upalu pluća..

"Situacija je zaista veoma teška. Ima tešku upalu pluća. Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Dobija najbolju antibiotsku i svu drugu terapiju. Tim respiratorom koji je način liječenja mi kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju. Borimo se za njegov život. U pitanju je teška upala pluća i borba za njegov život", rekao je.

Dačić je u Kliniku za pulmologiju primljen oko 16.30 časova.

Popović je rekao da je vrlo rano za davanje prognoza.

"Trudimo se da stabilizujemo njegovo stanje. Nadamo se najboljem, borimo se", rekao je ljekar.