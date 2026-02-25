Logo
Kupujemo vrijeme, teška situacija: Oglasili se Vučić i doktor o stanju Dačića

ATV

25.02.2026

22:12

Ивица Дачић прикључен на апарате, љекари му се боре за живот, у тешком стању
Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/ nr

Potpredsjednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispred Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije gdje ga je obišao sa članovima Vlade.

"Posjetili smo potpredsjednika Vlade i predsjednika SPS-a svi zajedno. Teška je situacija, ali vjerujem u ljekare, vjerujem njega i molimo se za njega", rekao je Vučić.

ivica dacic

Srbija

Ministar otkrio nove detalje o stanju Ivice Dačića

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević, koji brine o ministru Dačiću, rekao je da je situacija jako teška i da ministar Dačić ima tešku upalu pluća..

"Situacija je zaista veoma teška. Ima tešku upalu pluća. Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Dobija najbolju antibiotsku i svu drugu terapiju. Tim respiratorom koji je način liječenja mi kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju. Borimo se za njegov život. U pitanju je teška upala pluća i borba za njegov život", rekao je.

Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

Dačić je u Kliniku za pulmologiju primljen oko 16.30 časova.

Popović je rekao da je vrlo rano za davanje prognoza.

"Trudimo se da stabilizujemo njegovo stanje. Nadamo se najboljem, borimo se", rekao je ljekar.

