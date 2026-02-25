Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

Pjevačica Milica Jokić i bivša snajka Ivice Dačića oglasila se nakon vijesti da je Potpredsjednik Vlade Srbije i predsjednik Socijalističke partije u bolnici.

Ivica Dačić primljen je u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja, a kako se navodi, on je životno ugrožen.

Za domaće medije se oglasila njegova bivša snajka, pjevačica Milica Jokić, koja se trenutno nalazi sa Lukom Dačićem.

Milica je danas proslavljala svoj 25. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice, kada ih je sačekala loša vijest.

Srbija Od čega sve boluje Ivica Dačić: Dugo se žalio na zdravstveno stanje

Milica Jokić je istakla da se nadaju najboljem i da će Luka kasnije da ide u bolnicu.

"Evo me upravo sa Lukom, znamo za to, nadamo se najboljem. Luka će kasnije da ide u bolnicu", rekla je kratko Milica za Blic.