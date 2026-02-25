Ključna su naredna 72 sata: Ljekar o stanju Ivice Dačića

Kako su saopštili ljekari, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

Doktor Spasoja Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.

Srbija Kupujemo vrijeme, teška situacija: Oglasili se Vučić i doktor o stanju Dačića

"Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lijekova i borimo se za njegov život", rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

"Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primijenimo te mjere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vrijeme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmjenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primijenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vrijeme da lijekovi djeluju".

On je naveo da je Dačić disao bez aparata neko vrijeme.

"To je bilo jedno veoma kratko vrijeme, pošto je bio primljen, međutim njegovo stanje je zahtijevalo da se primijene mjere mehaničke ventilacije. Ključnih je narednih 72 časa", rekao je doktor.

Stanje se naglo pogoršalo

Kako je "Kurir" prenio, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a u srijedu je primljen na bolničko liječenje, gdje mu je konstatovana upala oba plućna krila.

Srbija Od čega sve boluje Ivica Dačić: Dugo se žalio na zdravstveno stanje

Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "otjerao" predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kada je vidio da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

"Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne smije da ostane na komemoraciji i da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao", kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smješten na poluintenzivnu njegu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije.