Akcija ”Kurjak”: Dobojlija ”pao” sa 650 grama droge

Autor:Ognjen Matavulj
18.03.2026
Draženko Miladinović (37) iz Doboja uhapšen u akciji ”Kurjak” u kojoj je zaplijenjeno i oduzeto 492 grama marihuane, 150 grama amfetamina i oružje.
Akciju su sproveli policijski službenici PU Doboj nakon višemjesečnih aktivnosti koje su započete 25. decembra prošle godine.
U PU Doboj navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
”U okviru akcije ”Kurjak” po naredbi suda izvršeni su pretresi na više lokacija u Doboju i Petrovu, pri čemu je oduzeto 150,5 grama bijelog praha nalik amfetaminu i 492,1 grama biljne materije nalik na marihuanu. Oduzeta je malokalibarska puška, više metaka različitog kalibra, tri bajoneta, novac, mobilni telefoni, sim kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge”, saopštio je PU Doboj.
Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni Miladinović će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Kako saznajemo Miladinović je i ranije dovođen u vezu sa zloupotrebama droga.
