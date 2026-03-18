Akcija ”Kurjak”: Dobojlija ”pao” sa 650 grama droge

Draženko Miladinović (37) iz Doboja uhapšen u akciji ”Kurjak” u kojoj je zaplijenjeno i oduzeto 492 grama marihuane, 150 grama amfetamina i oružje.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Doboj nakon višemjesečnih aktivnosti koje su započete 25. decembra prošle godine.

U PU Doboj navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

”U okviru akcije ”Kurjak” po naredbi suda izvršeni su pretresi na više lokacija u Doboju i Petrovu, pri čemu je oduzeto 150,5 grama bijelog praha nalik amfetaminu i 492,1 grama biljne materije nalik na marihuanu. Oduzeta je malokalibarska puška, više metaka različitog kalibra, tri bajoneta, novac, mobilni telefoni, sim kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge”, saopštio je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni Miladinović će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Kako saznajemo Miladinović je i ranije dovođen u vezu sa zloupotrebama droga.