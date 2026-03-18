Uhapšen Nedeljko Mitrović

Ognjen Matavulj

18.03.2026

09:23

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je Nedeljka Mitrovića (30) iz Foče koji se nije odazvao na izdržavanje kazne zatvora od tri i po godine zbog pokušaja ubistva Nedeljka Mojovića 2020. godine.

Mitrovića su juče oko 15.20 časova uhapsili pripadnici Okružnog centra Sudske policije Trebinje.

”Lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Foči iz avgusta 2025. godine, jer se nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci, na osnovu pravosnažne presude zbog počinjenog krivičnog djela pokušaj ubistva”, saopštila je Sudska policija

Dodaju da je Mitrović isti dan 17.40 časova predat službenicima KPZ Foča na dalje postupanje.

Podsjetimo, Mitrović je osuđen zbog pokušaja ubistva Nedeljka Mojovića kojeg je namjerno udario automobilom "audi Q7". Zločin se dogodio 2. juna 2020. godine u Svetosavskoj ulici u Foči.

”Analizom dokazne građe sud je pouzdano utvrdio da je optuženi pokušao lišiti života oštećenog na način što je upravljajući svojim vozilom izvršio naglo kretanje u pravcu oštećenog, te je prednjim dijelom vozila udario u njegovu lijevu nogu, nabacivši ga na haubu. Oštećenog je nosio na haubi oko 20 metara i kada je pao na saobraćajnicu nastavio je kretanje vozilom i desnim točkom prešao preko noge oštećenog”, navodilo se u presudi.

Mojović je zadobio teške povrede u vidu otvorenog višestrukog preloma kostiju lijeve potkoljenice, iščašenja talarnog zgloba i preloma vrata talarne kosti i desnog stopala, preloma petne kosti desnog stopala i razdernog nagnječenja u unutrašnjem gležnju lijevog stopala.

Težak sudar škode i mercedesa, ima povrijeđenih

Određen pritvor Avganistancu koji je pobjegao iz prostorija FUP-a

Oglasila se policija o teškoj nesreći kod zgrade Vlade

Paranoja ljubomora: Nenad (83) sjekirom ubio suprugu, osuđen na psihijatriju

