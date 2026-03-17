Paranoja ljubomora: Nenad (83) sjekirom ubio suprugu, osuđen na psihijatriju

Ognjen Matavulj

17.03.2026

15:26

Okružni sud u Doboju izrekao je mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u Zavodu za forenzičku psihijatriju u Sokocu Nenadu Đ. (83) jer je u neuračunljivom stanju sjekirom ubio svoju suprugu Vinku Đ. (76).

Zločin se dogodio 10. novembra 2025. godine u njihovoj porodičnoj kući u okolini Stanara. Nakon ubistva Nenad Đ. se sam prijavio policiji i ubrzo je uhapšen.

U rješenju suda, koje nije pravosnažno, navodi se da je optuženi zločin počinio ”u stanju neuračunljivosti usljed aktuelno intenzivirane hronične duševne bolesti tipa paranoja ljubomore”.

”Dok se oštećena nalazila u sobi i spavala N.Đ. je ušao u sobu, došao do kreveta, a potom je suprugu dva puta udario ušicom sjekire po glavi, nanijevši joj teške povrede od kojih je nastupila smrt”, navodi se u presudi.

U sudu navode da je mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja izrečena na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Nenad Đ. će na psihijatriji ostati dok god postoji potreba za njegovim liječenjem.

”Po prijedlogu zdravstvene ustanove, organa starateljstva ili osuđenog, odnosno po službenoj dužnosti na svakih devet mjeseci će se ispitati da li je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

U izrečenu mjeru optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 10. novembra prošle godine, kada je i uhapšen, a mjera pritvora mu je produžena do pravosnažnosti presude.

Optuženi je oslobođen plaćanja troškova postupka, koji padaju na teret budžeta.

