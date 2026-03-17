Muškarac (25) uhapšen sa pola kilograma marihuane

Izvor:
SRNA
17.03.2026
14:04
Pripadnici beogradske policije u saradnji sa tužilaštvom uhapili su muškarca čiji su inicijali N.R. /25/ zbog krivičnog djela neovlašteno držanje droge.
Policija je na parkingu na Novom Beogradu u automobilu "reno klio", u kojem se nalazio osumnjičeni, pronašla kesu sa oko 500 grama marihuane, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
