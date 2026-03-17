Djevojka (24) ''golfom'' udarila ženu na ulici

Autor:ATV
17.03.2026
13:16
U sarajevskoj opština Hadžići sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena jedna osoba.
Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješakinje E. K. (65) iz Hadžića od vozila Golf 6, kojim je upravljala E. L. (24) iz Hadžića.
Povrijeđena je nakon ukazane ljekarske pomoći otpušena na kućno liječenje.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, uz učešće ovlaštenih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke, prenosi Crna-Hronika.
