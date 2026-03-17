Potrebna su vam samo tri sastojka: Ovaj jutarnji napitak reguliše probavu

Topla voda sa limunom i malo soli koristi se za bolje varenje i smanjenje nadutosti – saznajte kako djeluje i kada treba biti oprezan.

Mnogi se svakodnevno suočavaju sa osjećajem težine u stomaku, nadutošću i usporenim varenjem, naročito nakon obilnijih obroka ili promjene uobičajene rutine. Iako su takvi simptomi najčešće prolazni, mnogi posežu za jednostavnim prirodnim napicima koji se tradicionalno koriste za olakšavanje varenja i vraćanje osjećaja ravnoteže u organizmu.

Voda, so i limun

Jedan od najpoznatijih kućnih napitaka je topla mješavina vode, soli i limuna. U narodnoj praksi koristi se kako bi se podstaklo pražnjenje crijeva i ublažila nadutost, a priprema je vrlo jednostavna.

U šolju vode dodaje se prstohvat morske ili himalajske soli i mala količina šećera. Mješavina se kratko zagrije, a zatim se dodaje sok od pola svježeg limuna. Napitak se tradicionalno pije topao, najčešće ujutru prije prvog obroka.

Topla tečnost može doprinijeti opuštanju sistema za varenje, dok so u maloj količini može pomoći omekšavanju stolice. Limunov sok dodatno podstiče lučenje probavnih sokova i može doprinijeti osjećaju lakšeg varenja. Mnogi navode da im upravo ova kombinacija pomaže kod nadutosti i osjećaja težine.

Budite oprezni

Ipak, važno je naglasiti da se sa unosom soli ne smije pretjerivati. Ovakvi napici nisu namijenjeni svakodnevnoj dugotrajnoj upotrebi, već povremenom korištenju, kao kratkotrajna podrška nakon teških obroka.

Osobe koje moraju da ograniče unos soli ili imaju probleme sa pritiskomili bubrezima treba da budu posebno oprezne i da se pre upotrebe posavjetuju sa ljekarom, piše Slobodna Dalmacija.

U kombinaciji sa dovoljnim unosom tečnosti, laganom ishranom i namirnicama bogatim vlaknima, ovakav napitak može biti dio rutine koja podržava varenje. Ipak, ako se tegobe često ponavljaju ili traju duže, preporučuje se stručni savjet.