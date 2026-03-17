Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

Jelena Tomašević pojavila se na humanitarnom koncertu "Za anđele", a to je ujedno i njeno prvo pojavljivanje nakon što joj je pozlilo.

Jelena je ovom prilikom govorila li i svom zdravstvenom stanju.

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, zbog čega je prekinut njen koncert u Baru, o čemu je sada govorila.

- Dobila sam virus koji je upalio srednje uho i poremetio kristale u mojim ušima. Čak sam se našalila sutradan da sam dobila vertigo jer sam otpjevala pjesmu sa tim nazivom. To je prolazno, bila sam kod doktorke koja mi je jednim manevrom namjestila kristale u ušima i prestale su mi vrtoglavice, ali sam morala nekoliko dana da mirujem - rekla je i dodala:

- Iskreno, nikada mi se tako nešto nije dogodilo. Dan ranije sam imala snimanje, nisam htjela da otkazujem koncert zbog virusa. Tog jutra sam dobila vrtoglavice koje su se smirile tokom dana, a uveče su se ponovo pojavile. Da sam znala, otkazala bih koncert na vrijeme, ne bih sebe dovodila u takvu situaciju. Svi su odmah pritrčali u pomoć, Hitna pomoć, doktorke iz publike su mi pružile prvu pomoć i hvala im svima, baš sam se osjećala zbrinuto,prenosi Blic.