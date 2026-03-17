Predsjednik fudbalskog kluba pronađen mrtav

ATV

17.03.2026

12:21

Foto: Tanjug/AP

Hristo Burgazlijev (57), prvi čovjek Fudbalskog kluba Pomorje, donedavnog drugoligaša Bugarske, pronađen je mrtav.

Jezive fotografije iz centra Burgasa, poznatog ljetovališta, obišle su planetu. Automobil je stajao parkiran, a u njemu je bilo beživotno tijelo prvog čovjeka Pomorja.

Tamošnji mediji prenose da prvo nije bilo poznato da li se radi o ubistvu ili ne. Ali, tužilaštvo je otklonilo sve dileme, oglasilo se i potvrdilo da je prema svim prikupljenim dokazima sa lica mjesta radi o samoubistvu, prenose portal Gol.bg. Moglo je da bude još žrtava, jer je metak samo pukom srećom prošao pored radnika u prodavnici koja je u blizini. Tragedija se dogodila usred dana.

"U ovoj fazi raspoloživi izvori dokaza dovode do zaključka da je riječ o samoubistvu", rekao je okružni tužilac Burgasa Georgij Činev.

Tužilac je objasnio da je Burgazijev pucao sebi u desnu slijepoočnicu dok je sjedio na mjestu vozača, dok je metak probio staklo automobila, uletio u obližnju prodavnicu kućne hemije i za dlaku promašio radnicu. U blizi su bili rođaci predsjednika pomenutog kluba, kao i njegov tjelehranitelj, koji je s njim uglavnom kada nosi nosi novac u banku, ali nije bio u automobili kada je Burgazlijev sebi oduzeo život.

Kako javljaju bugarski mediji, Burgazlijev nije bio dio kriminalnog miljea. On se u posljednje vrijeme ozbiljno zadužio i imao finansijskih problema. Pomorje je nedavno bilo drugoligaš u Bugarskoj. ​Burgazlijev je lokalni biznismen i vlasnik mjenjačnica u Burgasu, kao i vlasnik brojnih nekretnina, prenosi Sportinjo.

