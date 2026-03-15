Tuga obavila banjalučki sport: Preminuo Darko Manojlović Malik

Banjalučki sport obavila je tuga nakon što je u 52. preminuo nekadašnji fudbaler i sportski radnik Darko Manojlović Malik.

Manojlović je preminuo od posljedica srčanog udara u nedjelju.

Malik je rođen 1974. godine u Banjaluci, ponikao je u Fudbalskom klubu Omladinac s kojim je ostvario plasman u Prvu ligu Republike Srpske (1997), igrao je dva puta polufinale Kupa Republike Srpske, kao i četvrtfinale Kupa BiH u premijernom izdanju ovog takmičenja 2001. godine.

Član sjajne generacije Omladinca

Bio je član one sjajne generacije igrača iz banjalučkog naselja Lazarevo u kojoj su igrali: Jovo Šmanja, Saša Varnica, Slobodan Trifunović, Radomir Popović, Draško Žarić, Slavko Končar, Miroslav Balaban, Predrag Divljak, Amir Omerkadić, Milorad Milutinović, Branimir Tulić, Boris Keča, Vladimir Đurđević...

Kasnije je bio direktor i predsjednik Omladinca, a smrt ga je zatekla na funkciji prvog čovjeka kluba.

Od Malika se oprostio Fudbalski savez Republike Srpske, iz kojeg je potvrđena ova tužna vijest.

"Bio je posvećen radu sa mladima i posljednjih godina klub je bukvalno ovisio o njegovom angažmanu i entuzijazmu. Jedno vrijeme je, kao igrač, nastupao i za trnsku Slogu. Bio je reprezentativac Republike Srpske", naveli su iz Fudbalskog saveza.

Sahrana Darka Manojlovića Malika biće obavljena u ponedjeljak, 16. marta, u 13 časova na banjalučkom Perduvovom groblju. Prije toga u 12 časova održaće se opijelo u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Dervišima.