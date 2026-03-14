Borac jači od Željezničara u Sarajevu

14.03.2026

17:06

ФК Борац
Fudbaleri Borca savladali su Željezničar u Sarajevu rezultatom 1:0 nakon.

Borac je poveo golom Sebastijana Herere iz slobodnjaka u 90. minuti.

Iako su Crveno-plavi tokom cijelog prvog dijela imali znatno više od igre, mreže su mirovale do odlaska na odmor.

Banjalučani su u 80. minutu ostali sa igračem manje, pošto je Omar Sijarić nakon prekršaja nad Muftićem zaradio drugi žuti karton

Ekipa Željezničara nije uspjela uputiti nijedan šut ka golu rivala, dok su gosti imali čak 11 pokušaja, od kojih je šest išlo u okvir gola.

Borac je upisao svoj šesti sa 28 bodova. Crveno-plavi su danas prekinuli seriju od pet utakmica bez pobjede na Grbavici.

