Ferencvaroš savladao Bragu

Fudbaleri mađarskog Ferencvaroša pobijedili su portugalsku Bragu rezultatom 2:0 (1:0), u prvom meču osmine finala Lige Evrope! Pogotke za ekipu koju sa klupe predvodi Robi Kin postigli su Gabi Kaničovski u 32. minutu i Leni Džozef u 69. minutu.

Domaćini su poveli nakon pola sata igre. Gabi Kaničovski je u 32. minutu sjajnim prodorom probio odbranu Brage i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio donji desni ugao nemoćnog golmana Lukaša Horničeka.

Iako je Braga u prvom delu imala nekoliko opasnih prilika preko Rodriga Zalazara i Mahoa Dorželesa, domaći golman David Grof bio je na visini zadatka.

Pitanje pobjednika rešeno je u 69. minutu. Sebrails Makreckis je nakon lijepe timske akcije asistirao Leniju Džozefu, koji se našao usamljen u šesnaestercu i snažnim udarcem "zakucao" loptu u mrežu za 2:0.

Trener Brage, Karlos Visens, pokušao je brojnim izmenama u poslednjih dvadeset minuta da promijeni ritam utakmice, uvodeći Navara, Gorbija i Gabrija Martineza, ali odbrana Ferencvaroša, predvođena sigurnim Grofom, izdržala je sve nalete. Braga je u samoj završnici, tokom sudijske nadoknade od četiri minuta, pokušala da zaprijeti kroz brojne kornere Dijega Rodrigeza, ali bez uspjeha.

Fudbaleri španske Selte i francuskog Liona odigrali su nerešeno 1:1 (1:0) u dramatičnom susretu u Vigu. Domaći tim je veći dio drugog poluvremena igrao sa desetoricom igrača, što je ekipa Paula Fonseke iskoristila u samoj završnici meča.

Selta je povela u 25. minutu golom Havijera Ruede, koji je nakon precizne asistencije pogodio sam ugao gola Dominika Grajfa. Domaćini su kontrolisali ritam u prvom poluvremenu, a dobru priliku za dupliranje prednosti propustio je Borha Iglesijas u 33. minutu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 55. minutu kada je upravo Borha Iglesijas dobio drugi žuti karton, ostavivši svoju ekipu na cjedilu. Lion je nakon toga preuzeo potpunu inicijativu, ređale su se prilike Romana Jaremčuka i mladog Endrika, ali je golman Selte Jonut Radu bio izvanredan na liniji.

Ipak, u 87. minutu pritisak gostiju je urodio plodom. Brazilac Endrik se izborio za prostor na ivici šesnaesterca i uputio nizak udarac koji je završio u mreži za 1:1, i to poslije greške golmana Selte. Uslijedila je višeminutna drama i provera putem VAR tehnologije zbog potencijalnog prekršaja u začetku akcije, ali je sudija Erik Lambrehts na kraju potvrdio pogodak.

U ekipi Selte od 63. minuta igrao je srpski reprezentativac Mihailo Ristić, koji je ušao umjesto Oskara Mingueze, prenosi Telegraf.