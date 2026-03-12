Srušio se američki vojni avion

Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Spasilačke akcije su u toku nakon incidenta u koji su umiješana dva aviona koja su učestvovala u operaciji "Epski bijes", tekućoj američkoj ofanzivi protiv Irana.

Jedan je bezbjedno sletio, dok se drugi srušio u zapadnom Iraku. Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru, saopštio je CENTKOM. Region Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje Zvaničnici su rekli da incident nije bio uzrokovan ni neprijateljskom ni prijateljskom vatrom, prenosi b92. U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

