Srušio se američki vojni avion

Autor:

ATV

12.03.2026

23:19

Срушио се амерички војни авион
Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Spasilačke akcije su u toku nakon incidenta u koji su umiješana dva aviona koja su učestvovala u operaciji "Epski bijes", tekućoj američkoj ofanzivi protiv Irana.

Jedan je bezbjedno sletio, dok se drugi srušio u zapadnom Iraku.

Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru, saopštio je CENTKOM.

policija hrvatska

Region

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

Zvaničnici su rekli da incident nije bio uzrokovan ni neprijateljskom ni prijateljskom vatrom, prenosi b92.

