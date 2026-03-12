Logo
Raketni napad na Tel Aviv tokom obraćanja Netanjahua

12.03.2026

22:46

Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

U centralnom dijelu Izraela i okolini Tel Aviva proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost zbog iračkog raketnog napada koji je počeo tokom konferencije za novinare izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, saopštio je neimenovani izvor.

"Ovo se dogodilo dok je Netanjahu održavao svoju prvu konferenciju za novinare od početka sukoba sa teheranskim režimom. Prenos njegovog obraćanja uživo nije prekinut uprkos opasnosti od raketa", naveo je izvor za TASS.

Haker

Svijet

Operacija Munja: Hakovano više od 369.000 uređaja u 163 zemlje

Izraelske odbrambene snage su saopštile da su neposredno prije samog napada detektovale lansiranje balističkih raketa iz Irana i odmah zatim poslale na mobilne telefone upozorenja svim stanovnicima.

