Raketni napad na Tel Aviv tokom obraćanja Netanjahua

U centralnom dijelu Izraela i okolini Tel Aviva proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost zbog iračkog raketnog napada koji je počeo tokom konferencije za novinare izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, saopštio je neimenovani izvor.

"Ovo se dogodilo dok je Netanjahu održavao svoju prvu konferenciju za novinare od početka sukoba sa teheranskim režimom. Prenos njegovog obraćanja uživo nije prekinut uprkos opasnosti od raketa", naveo je izvor za TASS.

Izraelske odbrambene snage su saopštile da su neposredno prije samog napada detektovale lansiranje balističkih raketa iz Irana i odmah zatim poslale na mobilne telefone upozorenja svim stanovnicima.