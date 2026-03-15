Gol sezone: Arda Guler pogodio sa skoro 70 metara i oduševio Bernabeu

Ipak, apsolutni vrhunac večeri dogodio se u samom finišu utakmice, kada je Arda Guler postigao gol koji rijetko viđamo, izazvavši oduševljenje širom Španije.

Igrala se 89. minuta kada je mladi turski ofanzivac izveo pravu majstoriju.

🚨🇪🇸 ARDA GULER SCORES FROM HIS OWN HALF TO MAKE IT FOUR FOR REAL MADRID! 🤯



Real Madrid 4-1 Elche. — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 14, 2026

Primijetivši da je golman Elčea previše napustio svoj gol, Guler se odvažio na spektakularan udarac s polovine terena.

Lopta je u savršenom luku preletjela više od 60 metara i završila u mreži za konačnih 4:1, izazvavši oduševljenje na tribinama i ostavivši njegove suigrače u potpunoj nevjerici.

Kandidat za gol sezone

Ovaj izvanredan pogodak zasjenio je sve ostalo što se te večeri događalo na terenu i s pravom će biti ozbiljan kandidat za gol sezone.

Real Madrid s lakoćom je savladao Elče i nastavio potjeru za Barselonom u borbi za titulu šampiona Španije.

Trijumfom u ovom susretu, Madriđani su se približili svom velikom rivalu na samo bod zaostatka, uz napomenu da imaju i jednu utakmicu više od Barselone.