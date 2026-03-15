Gol sezone: Arda Guler pogodio sa skoro 70 metara i oduševio Bernabeu

15.03.2026
Fudbaleri Real Madrida ostvarili su sigurnu pobjedu u 28. kolu španske La Lige, pobijedivši Elče rezultatom 4:1.
Ipak, apsolutni vrhunac večeri dogodio se u samom finišu utakmice, kada je Arda Guler postigao gol koji rijetko viđamo, izazvavši oduševljenje širom Španije.
Igrala se 89. minuta kada je mladi turski ofanzivac izveo pravu majstoriju.
ARDA GULER SCORES FROM HIS OWN HALF TO MAKE IT FOUR FOR REAL MADRID!
Primijetivši da je golman Elčea previše napustio svoj gol, Guler se odvažio na spektakularan udarac s polovine terena.
Lopta je u savršenom luku preletjela više od 60 metara i završila u mreži za konačnih 4:1, izazvavši oduševljenje na tribinama i ostavivši njegove suigrače u potpunoj nevjerici.
Ovaj izvanredan pogodak zasjenio je sve ostalo što se te večeri događalo na terenu i s pravom će biti ozbiljan kandidat za gol sezone.
Real Madrid s lakoćom je savladao Elče i nastavio potjeru za Barselonom u borbi za titulu šampiona Španije.
Trijumfom u ovom susretu, Madriđani su se približili svom velikom rivalu na samo bod zaostatka, uz napomenu da imaju i jednu utakmicu više od Barselone.
