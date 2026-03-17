Prva tarifa koja pokriva sve: internet, roming i putno osiguranje uz m:tel Travel tarifu

ATV

17.03.2026

12:13

Putovanja su postala sastavni dio savremenog života – bilo da je riječ o poslovnim obavezama, porodičnim odmorima ili kratkim, spontanim putovanjima.

Svjesni potrebe korisnika da budu istovremeno povezani i sigurni, m:tel, u partnerstvu sa Viner osiguranjem VIG, predstavlja m:tel Travel tarife – prve postpejd mobilne tarife na tržištu Bosne i Hercegovine koje uključuju i putno zdravstveno osiguranje.

Riječ je o jedinstvenoj, ol-inkluziv ponudi koja objedinjuje komunikaciju i sigurnost u okviru jedne tarife, bez dodatnih aktivacija, ugovaranja polisa i skrivenih troškova. Korisnici m:tel Travel tarifa sada mogu putovati bez brige, znajući da su mobilni internet u romingu i putno zdravstveno osiguranje već uključeni u njihov postpaid paket. Putno zdravstveno osiguranje važi za cijeli svijet, omogućava neograničen broj putovanja, a pokrivenost traje do 21 dan po svakom putovanju.

Pored uključenog osiguranja, m:tel Travel tarife nude i bogatu komunikaciju. Korisnicima su dostupni bonusi minuta za razgovore, SMS i mobilni internet u svim mrežama u Bosni i Hercegovini, kao i u romingu u mrežama operatora regiona Zapadnog Balkana.

Dodatno, korisnicima je na raspolaganju i bonus mobilni internet u romingu u mrežama operatora u Evropi, odnosno svijetu, kao i usluga Move TV – televizija u pokretu. Za dodatnu sigurnost u odabranim m:tel Travel tarifnim paketima uključena je i usluga Siguran Net.

Inovativne i drugačije postpaid tarife praktično su rješenje za sve koji žele bezbrižno i sigurno putovati, ostati povezani i imati potpunu kontrolu nad svojim troškovima. Sve što vam treba na putovanju sada je u m:tel Travel tarifama – Evropa, Evropa Plus ili Svijet.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba.

