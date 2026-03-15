Logo
Large banner

Borac slavi i danas, iako nije igrao

Autor:

ATV

15.03.2026

15:23

Komentari:

0
Посушје - Зрињски
Foto: HŠK Zrinjski

Nakon jučerašnje pobjede nad Željezničarom, fudbaleri Borca i danas imaju razloga za slavlje.

Radost Banjalučanima u 25. kolu donijelo je Posušje koje je savladalo Zrinjski minimalnim rezultatom, i tako crveno-plave poguralo ka tituli.

Iako nisu bili favoriti, igrači Posušja su sjajno parirali Zrinjskom i prijetili.

Prvu šansu zabilježili smo u 13. minuti - nakon kornera Begić je bio sam na sedam metara od gola Zrinjskog, ali nije uspio da zatrese mrežu.

U 32. minut Savić je glavom pokušao sa 11 metara, ali Šubarić se iskazao na golu.

U 55. minutu veliku šansu je imao Adi Nalić. Sam je izašao pred golmana domaćeg tima, ali Kukavica ga je blokirao.

Jedanaest minuta kasnije hladan tuž za Zrinjski. Savić je loše reagovao, Čuić je izvršio pritisak, lopta dolazi do Mulata koji se spustio prema golu gostiju i pogodio fenomenalnim udarcem za 1:0.

Zrinjski je nakon toga krenuo u potpunu ofanzivu, ali do promjene rezultata nije došlo. U finišu Zrinjski je ostao bez Đuraseka koji je dobio drugi žuti karton i morao je ranije pod tuš.

Velika tri boda Posušja i nova bruka tima iz Mostara.

S ovim porazom, Mostarci su sve dalje od titule, jer je Borac otišao na devet bodova prednosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zrinjski

Posušje

FK Borac

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner