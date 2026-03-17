Dodik: Za povećanje plata 500, za veće penzije i borački dodatak 200 miliona KM

17.03.2026
12:54
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je za RTRS da će uz ovoj godini biti obezbijeđeno dodatnih 500 miliona KM za povećanje plata i 200 miliona za povećanje penzija i boračkog dodatka.
"Republika Srpska ima povećanje ekonomije od 2,9 odsto. Naš budžet je stabilan, izvršava svoje obaveze. Dakle, u ovoj godini za potrošnju naših porodica ide 700 miliona novih kreiranih sredstava", istakao je Dodik.
On je naveo da je Srpska dostigla BDP od 20 milijardi i da ima stabilne finansije.
Potvrda stabilnih institucija
Milorad Dodik izjavio je danas da samo stabilne institucije i strukture kao što ima Republika Srpska mogu tri puta da potvrde Vladu.
"Imao sam sreću da dobijem tri mandata za 12 godina, a Minić je toliko dobio za godinu, što pokazuje snagu, jer je krucijalno i sistemsko pitanje tri puta stavljano na dnevni red, odnosno potvrđivana Vlada Srpske", rekao je Dodik.
On je istakao da iz Sarajeva nikada neće prestati osporavanja Republike Srpske.
"To rade uz prateći ešalon stranaca i mislili su da su nešto uspjeli sa mnom. U BiH je sve nakaradno i to je propala zemlja", rekao je Dodik za RTRS.
On je podsjetio da je opoziciji predlagano formiranje vlade nacionalnog jedinstva i da se ne ide na antiustavne izbore, što nije prihvaćeno.
"Opozicija je poražena i biće poražena i u oktobru na izborima. Poraženi su juče, a njihova kratkovidost je frapantna. Kako mogu pokrenuti pitanje akciza na nivou BiH sa srpskim izdajnikom Sašom Magazinovićem i predložiti nešto s ciljem transferisanja nadležnosti. Prihodi od akciza su naši, a oni žele reći da je Savjet ministara „vlada“, što nije tačno", rekao je Dodik.
