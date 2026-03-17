Ova četiri znaka stalno prave haos

Neki ljudi kao da imaju ugrađen radar za stolove, ivice vrata i čaše koje stoje preblizu ivice. Takvi ljudi često su rastreseni, brzopleti ili stalno razmišljaju o sto stvari od‌jednom, zbog čega im koordinacija i pažnja na detalje nisu jača strana.

Proliće kafu baš kad su krenuli iz stana, zapeti za vlastitu nogu ili srušiti nešto u prolazu kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. U nastavku otkrijte u kojim se horoskopskim znakovima rađaju takvi pojedinci.

Blizanci

Blizanci su klasičan primjer nespretnosti iz rastresenosti. Njihov um stalno skače s teme na temu pa se često desi da tijelo zaostaje za mislima. Dok pričaju, tipkaju poruke i razmišljaju o tri različite stvari, mogu se spotaknuti o stepenicu koju su prešli već hiljadu puta. Njima se nespretni trenuci dešavaju jer im pažnja jednostavno nije na onome što rade u tom trenutku, prenosi Indeks.

Osim toga, Blizanci često sve rade "u hodu" – u hodu jedu, u hodu se oblače, u hodu nešto nose i u isto vrijeme vode razgovor. Kombinacija brzine i multitaskinga često završava tako da nešto padne, prolije se ili završi na pogrešnom mjestu.

Strijelac

Strijelci su nespretni jer stalno žure, bez previše zadržavanja na detaljima. U tom naletu energije često se desi da udare u nešto, sruše stolicu kad se okreću ili se poskliznu jer nisu gledali pod noge. Njima je pažnja više na cilju nego na putu do cilja.

Kod Strijelaca je česta i ona nespretnost koja proizlazi iz optimizma: uvjereni su da mogu preskočiti lokvu, proći kroz uski prolaz s punim rukama ili se provući između ljudi a da nikoga ne okrznu. Često mogu, ali kad ne mogu, nastaje scena. S njima je sve dinamično, pa i nezgode.

Ribe

Ribe su često u svom svijetu, zamišljene ili okupirane nečim što se dešava u njima. Zbog toga mogu jednostavno ne primijetiti gd‌je su ostavile stvari, spotaknuti se ili proliti vodu jer su mislima negd‌je drugo. Njima se nespretne situacije dešavaju jer su odsutne.

Osim toga, Ribama ponekad nedostaje čvrst osjećaj koordinacije. Kada su pod stresom, to je još izraženije – tada im sve ispada iz ruku, zapinju i još su više smetene. U takvim trenucima najčešće se prvo nasmiju same sebi, a tek onda skupljaju nered.

Ovan

Ovnovi su nespretni jer su brzopleti. Oni reaguju bez razmišljanja i često nemaju strpljenja za „polako i pažljivo“. Ako se nešto treba uzeti s police, Ovan će to uzeti odmah pa će pritom srušiti još dvije stvari. Ako treba proći, proći će pa makar zapeli za ivicu vrata. Njihova nespretnost je nuspojava njihove brzine i impulsivnosti.

Kod Ovnova je tipično i to da će pokušati napraviti nešto na silu umjesto da stanu i razmisle. Uvjereni su da mogu, da će uspjeti i da nema potrebe komplikovati. I često uspiju, ali kada ne uspiju, sve se desi od‌jednom: udarac, pad, kratka psovka – i nastavljaju dalje kao da ništa nije bilo.