Dnevni horoskop za 17. mart: Šta nam zvijezde donose danas?

Izvor:

Agencije

17.03.2026

07:08

Foto: pexels/Damir K

Donosimo vam kompletnu astrološku prognozu za utorak, 17. mart 2026. godine.

Ovan

Na poslu vas očekuje potreba da brzo reagujete na zahtjeve saradnika. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor s osobom koja pokazuje direktno interesovanje. Oni koji su u vezama mogu očekivati razgovor s partnerom o nečemu bitnom. Moguća je nervoza zbog ubrzanog tempa.

Bik


Na poslu ćete se vjerovatno baviti finansijama ili organizacijom obaveza za naredne dane. Oni koji su slobodni mogu dobiti poruku od osobe koja im je privukla pažnju. Oni koji su u vezama mogu očekivati razgovor s partnerom o zajedničkim obavezama. Moguća je napetost u mišićima.

Blizanci


Na poslu biste mogli biti u centru komunikacije i voditi važan razgovor ili pregovor. Oni koji su slobodni mogu započeti flert kroz dopisivanje ili zanimljiv razgovor. Oni koji su u vezama mogu očekivati mnogo komunikacije i planiranja s partnerom. Moguć je mentalni umor.

Rak


Na poslu ćete rješavati zadatak koji zahtijeva više koncentracije i strpljenja. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu kroz svakodnevne aktivnosti. Oni koji su u vezama mogu očekivati da partner bude osjetljiviji na riječi pa je važno da budete pažljiviji u komunikaciji. Prijaće vam mirniji tempo tokom dana.

Lav


Na poslu vam se može pojaviti zanimljiva ideja ili prijedlog saradnje. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu kroz društvo ili prijatelje. Oni koji su u vezama mogu očekivati spontanu promjenu planova s partnerom. Imaćete dobar nivo energije, ali izbjegavajte pretjerivanje.

Djevica


Na poslu će biti važno da provjerite informacije ili dokumente kako biste izbjegli nesporazume. Oni koji su slobodni mogu započeti ozbiljniji razgovor s osobom koju često viđaju u prolazu, a zauzeti mogu očekivati razgovor s partnerom o budućnosti. Moguća je loša probava.

Vaga


Na poslu vam razgovor s kolegom može pomoći da pronađete bolje rješenje za važan zadatak. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu tokom druženja, a oni u vezama mogu očekivati uživanje u zajedničkim trenucima s partnerom. Moguća je osjetljivost donjeg dijela leđa.

Škorpija


Na poslu neko može tražiti vašu pomoć ili savjet u vezi s važnom odlukom. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Oni koji su u vezama mogu očekivati intenzivniji razgovor s partnerom o važnoj temi. Moguća je napetost.

Strijelac


Na poslu biste mogli dobiti informaciju koja mijenja planove za naredne dane. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu tokom izlaska. Oni koji su u vezama mogu očekivati spontan dogovor s partnerom za neku zajedničku aktivnost. Imaćete potrebu za više kretanja.

Jarac


Na poslu je moguć razgovor o finansijama ili organizaciji obaveza za naredni period. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje ozbiljno i stabilno. Oni koji su u vezama mogu očekivati da partner traži više pažnje i zajedničkog vremena. Moguća je osjetljivost zglobova.

Vodolija


Na poslu neko može pokrenuti zanimljivu ideju ili prijedlog saradnje. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja ima neobičan i zanimljiv način razmišljanja. Oni koji su u vezama mogu očekivati spontanu promjenu planova s partnerom. Energija može biti promjenljiva tokom dana.

Ribe


Na poslu možete dobiti informaciju koja vam pomaže da drugačije sagledate neku situaciju. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor koji lako prelazi u flert. Oni koji su u vezama mogu očekivati emotivnu komunikaciju s partnerom. Potrebno vam je više odmora.

