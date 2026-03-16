Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

Izvor:
Sputnik Srbija
16.03.2026
19:45
Komentari:0
Sud u Najrobiju osudio je muškarca za ilegalnu prodaju mrava stranim državljanima, prenosi Rojters i pojašnjava da je vlasti u Keniji nastoje da spriječe šverc insekata iz zemlje.
Kancelarija direktora javnog tužilaštva Kenije saopštila je da je on uhapšen na međunarodnom aerodromu Džomo Kenjata, kao i da je pretresom njegove kuće pronađeno 1.000 neupakovanih živih baštenskih mrava, 113 baštenskih mrava upakovanih u modifikovane špriceve i 503 prazna šprica.
Muškarac se povezuje sa ilegalnom prodajom mrava kineskom državljaninu, ali i sa pošiljkom zaplenjenom u Bangkoku 10. marta.
Banja Luka
Najezda mrava u Banjaluci, stanovnici se žale, traže pomoć
Prošle godine četvorica muškaraca su kažnjena prošle godine sa po 7.700 dolara zbog pokušaja krijumčarenja hiljada mrava iz Kenije.
Šverc mrava u toj zemlji poredi se sa švercom slonovih kostiju, a ljubitelji mrava plaćaju velike sume da bi održavali kolonije u velikim providnim posudama poznatim kao formikarijumi, koje pružaju uvid u složene društvene strukture i ponašanje vrste, navela je Rojters.
Nauka i tehnologija
1 mj0
Nauka i tehnologija
3 mj0
Savjeti
5 mj0
Srbija
5 mj0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Trenutno na programu