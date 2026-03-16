Logo
Large banner

Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

Izvor:

Sputnik Srbija

16.03.2026

19:45

Komentari:

0
Foto: pexels/Poranimm Athithawatthee

Sud u Najrobiju osudio je muškarca za ilegalnu prodaju mrava stranim državljanima, prenosi Rojters i pojašnjava da je vlasti u Keniji nastoje da spriječe šverc insekata iz zemlje.

Kancelarija direktora javnog tužilaštva Kenije saopštila je da je on uhapšen na međunarodnom aerodromu Džomo Kenjata, kao i da je pretresom njegove kuće pronađeno 1.000 neupakovanih živih baštenskih mrava, 113 baštenskih mrava upakovanih u modifikovane špriceve i 503 prazna šprica.

Muškarac se povezuje sa ilegalnom prodajom mrava kineskom državljaninu, ali i sa pošiljkom zaplenjenom u Bangkoku 10. marta.

mravi pixabay

Prošle godine četvorica muškaraca su kažnjena prošle godine sa po 7.700 dolara zbog pokušaja krijumčarenja hiljada mrava iz Kenije.

Šverc mrava u toj zemlji poredi se sa švercom slonovih kostiju, a ljubitelji mrava plaćaju velike sume da bi održavali kolonije u velikim providnim posudama poznatim kao formikarijumi, koje pružaju uvid u složene društvene strukture i ponašanje vrste, navela je Rojters.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tag :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner