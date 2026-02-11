Otkriven mrav star 40 miliona godina

Fosilizovani mrav star 40 miliona godina otkriven je u kolekciji ćilibara njemačkog pisca Johana Volfganga fon Getea, koja se nalazi u Nacionalnom muzeju u Vajmaru u Njemačkoj, navodi se u rezultatima istraživanja koje su objavili biolozi sa Univerziteta "Fridrih Šiler" u Jeni.

Muzejske kolekcije smatraju se naučnim resursima, a tim istraživača nedavno je korišćenjem modernih analitičkih tehnika u interdisciplinarnoj studiji ispitao zapostavljenu kolekciju ćilibara Getea, pionira umjetnosti i prirodnih nauka.

Koristeći sinhrotronsku mikrokompjutersku tomografiju, naučnici su identifikovali fosilnog mrava iz baltičkog ćilibara (iz perioda eocena) u Geteovim kolekcijama.

Analiza uzoraka

Detaljno su analizirali uzorak pomoću sinhrotrona Istraživačkog centra za fiziku čestica u Hamburgu (DESY), a zatim ga rekonstruisali u 3D kao model za identifikaciju i upoređivanje fosila koji pripadaju toj izumrloj vrsti.

Geteova kolekcija ćilibara sadrži 40 primjeraka iz baltičkog regiona, a istraživači su otkrili da dva sadrže ostatke životinjskih fosila koje nije lako prepoznati golim okom.

Tim iz Jene je skenirao komade ćilibara na DESY sinhrotronu u Hamburgu, koristeći sinhrotronsku svjetlosnu mikrokompjutersku tomografiju.

Kako se navodi, trodimenzionalne slike otkrile su prisustvo gljivične mušice, crne mušice i mrava.

"Mrav pripada izumrloj vrsti koja je veoma česta u ćilibaru, a tim istraživača, zahvaljujući odličnom stanju očuvanosti i opsežnim analizama, mogao je da opiše fosil detaljnije i stekne nove uvide u vrstu", rekao je Bernhard Bok sa Univerziteta u Jeni.

Kolekcija od 18.000 predmeta

Geteova naučna praksa bila je duboko isprepletena sa njegovim ličnim kolekcijama, koje se sada nalaze u Geteovom nacionalnom muzeju u Vajmaru.

Za razliku od mnogih istorijskih kolekcija, njegovi geološki i mineraloški primjerci, koji obuhvataju više od 18.000 predmeta, sačuvani su skoro u potpunosti na originalnoj lokaciji.

Mnogi od predmeta nalaze se u istim kutijama i ormarićima koje je Gete koristio, sa njegovim originalnim rukopisima na etiketama, prenosi RTS.

Ovim načinom istraživanja pruža se jedinstvena prilika da se prouči Geteova naučna perspektiva kroz materijalni zapis.