Logo
Large banner

Korisnici Androida u opasnosti: Možete ostati bez novca

Izvor:

ATV

09.02.2026

16:22

Komentari:

0
Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца
Foto: Pixabay

Bankarske i kriptoaplikacije nalaze se na meti novog zlonamjernog softvera Albirioks, koji omogućava trećim osobama da, u vaše ime i sa vašeg mobilnog telefona, potpuno neprimjetno obavljaju finansijske transakcije.

Novi zlonamjerni softver za Android, nazvan Albirioks, donosi posebno opasnu funkcionalnost: napadači mogu u realnom vremenu preuzeti kontrolu nad zaraženim pametnim telefonima čak i dok ih korisnici aktivno koriste. Primarna meta ovog programa su bankarske i kriptoaplikacije, piše "Feniks Magazin".

vrtic

Svijet

Predator iz vrtića iznio jezivu odbranu: Mislio sam da će ih to učiniti srećnima

Sigurnosni istraživači su Albirioks prvi put zabilježili u septembru 2025. godine.

Prema navodima kompanije za sigurnosni softver Malerebajts, razvijen je po modelu Malver-as-a-Servis (MaaS).

To znači da počinioci ne moraju sami razvijati zlonamjerne programe, već gotove pakete mogu iznajmiti ili kupiti od drugih kriminalnih grupa. Na taj način i manje iskusni napadači mogu pokretati vlastite kampanje internet prevara.

Za razliku od starijih mobilnih trojanaca, Albirioks nije ograničen na jednu regiju ili određene banke. Već u ranoj fazi kampanje ciljao je više od 400 aplikacija iz finansijskog i kripto sektora, uključujući i aplikacije dostupne u Austriji.

Radi i kad je telefon zaključan

Zlonamjerni softver se često prikriva kao naizgled bezazlena aplikacija, na primjer pod izgovorom usluge kupovine ili sigurnosnog alata.

voznja telefon volan

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

Nakon instalacije, u pozadini preuzima dodatne module i traži opsežne dozvole pristupa.

Posebno zabrinjava činjenica da, dok korisnik misli da je ekran telefona neaktivan ili prikazuje samo crni ekran, nepoznata osoba može neprimjetno preuzeti potpunu kontrolu nad uređajem – uključujući i prenos slike ekrana uživo.

Kako napad funkcioniše i kako se zaštititi

Albirioks istovremeno koristi više tehnika napada. Uz prenos ekrana u realnom vremenu, zlonamjerni program može otvarati bankarske i kriptoaplikacije, pokretati transakcije pa čak i zaobilaziti autentifikacione procedure – direktno putem vašeg uređaja i vaše aktivne sesije.

Pri tome se zloupotrebljavaju Androidove funkcije pristupačnosti kako bi se automatizovali klikovi i zaobišle sigurnosne provjere.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Zanimljivosti

Ova 3 znaka čekaju životne odluke i sudbinske promjene

Dodatno, razvijaju se i tzv. overlej slojevi koji iznad stvarnih aplikacija prikazuju lažne obrasce za prijavu.

Sigurnosni stručnjaci savjetuju instaliranje aplikacija isključivo iz zvaničnih trgovina, poput Gugl Pleja.

Potrebno je biti oprezan s linkovima iz SMS poruka, e-pošte ili aplikacija za razmjenu poruka, čak i kada izgledaju kao legitimne stranice za preuzimanje.

Prije instalacije preporučuje se da provjerite naziv programera, ocjene korisnika i broj preuzimanja.

Ako aplikacija traži neuobičajeno veliki broj dozvola, posebno pristup porukama, kameri ili funkcijama pristupačnosti, potreban je dodatni oprez.

Podijeli:

Tagovi:

Android

virus

aplikacije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Masku više nije prioritet Mars, ovo je nova meta za naseljavanje

3 h

0
Нова метода вјештачке интелигенције помаже у идентификацији отисака стопала диносауруса

Nauka i tehnologija

Nova metoda vještačke inteligencije pomaže u identifikaciji otisaka stopala dinosaurusa

22 h

0
Научници тврде да Венера има огромне подземне канале

Nauka i tehnologija

Naučnici tvrde da Venera ima ogromne podzemne kanale

1 d

0
Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

Nauka i tehnologija

Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

17

53

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner