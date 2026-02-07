Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

07.02.2026
15:49
Komentari:0
Tim međunarodnih arheologa otkrio je mumije u Vijetnamu i drugim zemljama Jugoistočne Azije koje su očuvane metodom dimljenja, a istraživanje je uvršteno među 10 najznačajnijih arheoloških otkrića 2025. godine.
Prema studiji objavljenoj u časopisu „Prosidings of Našenel Akademy of Sajens“, analizirana su 54 praistorijska groba sa 11 lokaliteta u Vijetnamu, Kini, Indoneziji i drugim zemljama, prenosi vijetnamska agencija VNA.
Među važnijim lokalitetima u Vijetnamu su Kon Ko Ngua, Mai Da Dieu, pećina Mang Čing i Hon Hai Co Tien, poznati po proučavanju praistorijskih običaja i rituala.
Istraživanje je pokazalo da su mnogi skeleti iz predneolitskog perioda očuvani dugotrajnim dimljenjem preko vatre, što predstavlja oblik mumifikacije.
Naučnici ističu da ova praksa prethodi poznatim mumijama iz Egipta i Južne Amerike za nekoliko hiljada godina, pružajući nova saznanja o globalnoj istoriji mumifikacije.
Prema dr Ngujen Kan Trung Kienu iz Južnog instituta za društvene nauke, dimljena mumifikacija nije bila samo praktičan odgovor na tropske uslove, već je odražavala i duboke kulturne i duhovne veze drevnih zajednica sa savremenim autohtonim populacijama u Novoj Gvineji i Australiji.
Tim istraživača sa Australijskog nacionalnog univerziteta i Medicinskog univerziteta Saporo, zajedno sa stručnjacima iz Vijetnama, Japana i Kine, naglašava da je ovo prvo sveobuhvatno arheološko objašnjenje dimljenih mumija u Istočnoj Aziji, zasnovano na terenskim i laboratorijskim analizama.
Nauka i tehnologija
4 mj0
Zanimljivosti
11 mj0
Nauka i tehnologija
1 god0
Nauka i tehnologija
2 god0
Najnovije
Najčitanije
19
45
19
38
19
37
19
29
19
23
Trenutno na programu