Logo
Large banner

Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

07.02.2026

15:49

Komentari:

0
Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације
Foto: Tanjug/AP

Tim međunarodnih arheologa otkrio je mumije u Vijetnamu i drugim zemljama Jugoistočne Azije koje su očuvane metodom dimljenja, a istraživanje je uvršteno među 10 najznačajnijih arheoloških otkrića 2025. godine.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Prosidings of Našenel Akademy of Sajens“, analizirana su 54 praistorijska groba sa 11 lokaliteta u Vijetnamu, Kini, Indoneziji i drugim zemljama, prenosi vijetnamska agencija VNA.

Među važnijim lokalitetima u Vijetnamu su Kon Ko Ngua, Mai Da Dieu, pećina Mang Čing i Hon Hai Co Tien, poznati po proučavanju praistorijskih običaja i rituala.

Istraživanje je pokazalo da su mnogi skeleti iz predneolitskog perioda očuvani dugotrajnim dimljenjem preko vatre, što predstavlja oblik mumifikacije.

Naučnici ističu da ova praksa prethodi poznatim mumijama iz Egipta i Južne Amerike za nekoliko hiljada godina, pružajući nova saznanja o globalnoj istoriji mumifikacije.

Prema dr Ngujen Kan Trung Kienu iz Južnog instituta za društvene nauke, dimljena mumifikacija nije bila samo praktičan odgovor na tropske uslove, već je odražavala i duboke kulturne i duhovne veze drevnih zajednica sa savremenim autohtonim populacijama u Novoj Gvineji i Australiji.

Tim istraživača sa Australijskog nacionalnog univerziteta i Medicinskog univerziteta Saporo, zajedno sa stručnjacima iz Vijetnama, Japana i Kine, naglašava da je ovo prvo sveobuhvatno arheološko objašnjenje dimljenih mumija u Istočnoj Aziji, zasnovano na terenskim i laboratorijskim analizama.

Podijeli:

Tagovi:

mumija

Vijetnam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пронађене мумије старе 12.000 година

Nauka i tehnologija

Pronađene mumije stare 12.000 godina

4 mj

0
Мистичну мумију нико не смије дирнути више од 100 година

Zanimljivosti

Mističnu mumiju niko ne smije dirnuti više od 100 godina

11 mj

0
Врисак мумије старе 3.500 година испитан: Умрла у агонији и боловима

Nauka i tehnologija

Vrisak mumije stare 3.500 godina ispitan: Umrla u agoniji i bolovima

1 god

0
Да ли су "ванземаљске мумије" ванземаљци?

Nauka i tehnologija

Da li su "vanzemaljske mumije" vanzemaljci?

2 god

0

Više iz rubrike

Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ČetGPT troši struju koliko i 35.000 američkih domaćinstava na godišnjem nivou

1 d

0
Бесконачно скроловање на ТикТоку под лупом

Nauka i tehnologija

Beskonačno skrolovanje na TikToku pod lupom

1 d

0
Интернет преузимају АИ ботови

Nauka i tehnologija

Internet preuzimaju AI botovi

1 d

0
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

19

23

Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner