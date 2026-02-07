Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

Tim međunarodnih arheologa otkrio je mumije u Vijetnamu i drugim zemljama Jugoistočne Azije koje su očuvane metodom dimljenja, a istraživanje je uvršteno među 10 najznačajnijih arheoloških otkrića 2025. godine.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Prosidings of Našenel Akademy of Sajens“, analizirana su 54 praistorijska groba sa 11 lokaliteta u Vijetnamu, Kini, Indoneziji i drugim zemljama, prenosi vijetnamska agencija VNA.

Među važnijim lokalitetima u Vijetnamu su Kon Ko Ngua, Mai Da Dieu, pećina Mang Čing i Hon Hai Co Tien, poznati po proučavanju praistorijskih običaja i rituala.

Istraživanje je pokazalo da su mnogi skeleti iz predneolitskog perioda očuvani dugotrajnim dimljenjem preko vatre, što predstavlja oblik mumifikacije.

Naučnici ističu da ova praksa prethodi poznatim mumijama iz Egipta i Južne Amerike za nekoliko hiljada godina, pružajući nova saznanja o globalnoj istoriji mumifikacije.

Prema dr Ngujen Kan Trung Kienu iz Južnog instituta za društvene nauke, dimljena mumifikacija nije bila samo praktičan odgovor na tropske uslove, već je odražavala i duboke kulturne i duhovne veze drevnih zajednica sa savremenim autohtonim populacijama u Novoj Gvineji i Australiji.

Tim istraživača sa Australijskog nacionalnog univerziteta i Medicinskog univerziteta Saporo, zajedno sa stručnjacima iz Vijetnama, Japana i Kine, naglašava da je ovo prvo sveobuhvatno arheološko objašnjenje dimljenih mumija u Istočnoj Aziji, zasnovano na terenskim i laboratorijskim analizama.