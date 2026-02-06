Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Jutjub TV uvodi značajno unapređenje svog DVR sistema, koje bi moglo da riješi jedan od najvećih problema korisnika: sporo i neprecizno premotavanje dugih snimaka.

Umjesto ručnog “skrolovanja” kroz cijeli sadržaj, sada je moguće skočiti direktno na tačno određene dijelove emisije.

Scena Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

Nova funkcija omogućava da se snimljeni programi podijele na jasno označene segmente. Na primjer, kod emisija poput dnevnika, gledaoci mogu odmah da pređu na pojedinačne vijesti, vremensku prognozu ili sportske blokove, bez premotavanja unaprijed ili unazad.

Lakša navigacija kroz DVR snimke na Jutjub TV-u

Ovakav način rada predstavlja veliki iskorak u odnosu na dosadašnje DVR iskustvo na YouTube TV-u i čini ponovno gledanje sadržaja znatno praktičnijim. Funkcija je vrlo slična “Video Chapters” opciji na klasičnom YouTubeu, gdje su video-zapisi podijeljeni na poglavlja sa opisima.

Savjeti Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Zanimljivo je da Jutjub TV još uvijek nije zvanično najavio ovu novinu. Prema dostupnim informacijama, sistem se oslanja na metapodatke koje isporučuju vlasnici sadržaja, a na osnovu kojih se snimci automatski dijele na poglavlja. Kontrole za preskakanje pojavljuju se direktno u interfejsu za reprodukciju, bez ikakvog dodatnog podešavanja od strane korisnika.

Za sada je funkcija dostupna samo na ograničenom broju programa, prije svega informativnog tipa. Ipak, postoji realna mogućnost da se vremenom proširi i na druge emisije, što bi DVR na Jutjub TV-u učinilo znatno modernijim i upotrebljivijim.

Svijet Orban: Međunarodne institucije nosu u stanju da riješe sukobe

Ukoliko se ova opcija pokaže uspješnom i dobije širu podršku, Jutjub TV bi mogao da napravi jasan iskorak u odnosu na klasične TV DVR sisteme, koji se i dalje oslanjaju na zastarjele metode premotavanja, prenosi “CordCutters News”.