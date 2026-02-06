Tadić: Političko Sarajevo rušeći Dejton nastavlja proces dezintegracije BiH

06.02.2026
10:51
Komentari:0
Pravnik Ognjen Tadić istakao je da političko Sarajevo mora znati da rušeći Dejtonski mirovni sporazum, nastavlja proces dezintegracije BiH.
"Dezintegracija BiH, kao dio procesa dezintegracije Jugoslavije, pauzirana je Dejtonskim sporazumom. Radi mira Srbi su prihvatili taj sporazum. Političko Sarajevo mora znati da rušeći Dejton zapravo prekida tu pauzu i nastavlja proces dezintegracije BiH. Točak istorije ne ide unazad", naveo je Tadić u objavi na svom Iks nalogu.
Dezintegracija BiH, kao dio procesa dezintegracije Jugoslavije, pauzirana je Dejtonskim sporazumom. Radi mira Srbi su prihvatili taj sporazum. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) February 6, 2026
Političko SA mora znati da rušeći Dejton zapravo prekida tu pauzu i nastavlja proces dezintegracije BiH.
Točak istorije ne ide unazad.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Trenutno na programu