Tadić: Političko Sarajevo rušeći Dejton nastavlja proces dezintegracije BiH

06.02.2026

10:51

Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ
Foto: ATV

Pravnik Ognjen Tadić istakao je da političko Sarajevo mora znati da rušeći Dejtonski mirovni sporazum, nastavlja proces dezintegracije BiH.

"Dezintegracija BiH, kao dio procesa dezintegracije Jugoslavije, pauzirana je Dejtonskim sporazumom. Radi mira Srbi su prihvatili taj sporazum. Političko Sarajevo mora znati da rušeći Dejton zapravo prekida tu pauzu i nastavlja proces dezintegracije BiH. Točak istorije ne ide unazad", naveo je Tadić u objavi na svom Iks nalogu.

Ognjen Tadić

Sarajevo

