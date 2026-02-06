Logo
Sjednica Vlade Srpske

ATV

06.02.2026

07:19

Сједница Владе Српске
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o uslovima i postupku dodjele pomoći male vrijednosti.

Ministri će razmatati i informaciju o izradi izvještaja o implementaciji mjera strukturnih reformi za 2025. godinu iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2025‒2027. godine.

Na dnevnom redu je informacija o dugoročnom zaduženju izdavanjem obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu u 2026. godini, sa prijedlozima zaključka i rješenja o imenovanju tima za pregovore.

Vlada Republike Srpske

sjednica

