Sjednica Vlade Srpske

ATV
06.02.2026
07:19
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog uredbe o uslovima i postupku dodjele pomoći male vrijednosti.
Ministri će razmatati i informaciju o izradi izvještaja o implementaciji mjera strukturnih reformi za 2025. godinu iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2025‒2027. godine.
Na dnevnom redu je informacija o dugoročnom zaduženju izdavanjem obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu u 2026. godini, sa prijedlozima zaključka i rješenja o imenovanju tima za pregovore.
