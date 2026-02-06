Logo
Large banner

Muškarac iz BiH osuđen zbog proganjanja bivše žene

Izvor:

Agencije

06.02.2026

07:07

Komentari:

1
Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене
Foto: Unsplash

Sud u Udinama osudio je državljanina Bosne i Hercegovine na tri godine zatvora zbog proganjanja bivše žene, koja je, u međuvremenu, pronašla novog životnog saputnika.

Ovaj 54-godišnji muškarac iz BiH nije mogao da se pomiri sa činjenicom da je njegova bivša žena nastavila dalje, te je odlučio da joj zagorča život.

Prve incidente napravio je još 2023. godine kada je dobio upozorenje od načelnika policije u Udinama. Međutim, uprkos tome, on je nastavio da proganja bivšu ženu i naredne dvije godine, ali i njenog novog partnera.

Kako stoji u optužnici, on je koristio svaku priliku da im prijeti, vrijeđa i ponižava ih. Bivšu ženu je uporno pratio, a maloljetnoj zajedničkoj ćerki je slao poruke u kojima je omalovažavao majku.

Илу-рудар-260925

Svijet

Užas: U eksploziji poginulo 18 rudara

Eskalacija sukoba desila se januara, 2025, kada se bivši bračni par susreo u jednom baru, a on je šakom udario njenog novog partnera.

Baš zbog svoje upornosti, uprkos zvaničnim upozorenjima, sudija Đulija Puzini odlučila je da ga osudi na tri godine zatvora.

Podijeli:

Tagovi:

proganjanje

Italija

presuda

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Svijet

Užas: U eksploziji poginulo 18 rudara

2 h

0
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Društvo

Počinje isplata uvećanih januarskih penzija

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Hilari Klinton želi da javno svjedoči o Epstajnu

3 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović

11 h

0

Više iz rubrike

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Svijet

Užas: U eksploziji poginulo 18 rudara

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Hilari Klinton želi da javno svjedoči o Epstajnu

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Osnivač "Mirotvorca" na ruskoj listi terorista

12 h

0
Обилне падавине направиле проблем: Евакуисано више од 140.000 људи

Svijet

Obilne padavine napravile problem: Evakuisano više od 140.000 ljudi

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Prijedorčanin uhvaćen sa džointom

10

02

Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner