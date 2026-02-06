Muškarac iz BiH osuđen zbog proganjanja bivše žene

Sud u Udinama osudio je državljanina Bosne i Hercegovine na tri godine zatvora zbog proganjanja bivše žene, koja je, u međuvremenu, pronašla novog životnog saputnika.

Ovaj 54-godišnji muškarac iz BiH nije mogao da se pomiri sa činjenicom da je njegova bivša žena nastavila dalje, te je odlučio da joj zagorča život.

Prve incidente napravio je još 2023. godine kada je dobio upozorenje od načelnika policije u Udinama. Međutim, uprkos tome, on je nastavio da proganja bivšu ženu i naredne dvije godine, ali i njenog novog partnera.

Kako stoji u optužnici, on je koristio svaku priliku da im prijeti, vrijeđa i ponižava ih. Bivšu ženu je uporno pratio, a maloljetnoj zajedničkoj ćerki je slao poruke u kojima je omalovažavao majku.

Eskalacija sukoba desila se januara, 2025, kada se bivši bračni par susreo u jednom baru, a on je šakom udario njenog novog partnera.

Baš zbog svoje upornosti, uprkos zvaničnim upozorenjima, sudija Đulija Puzini odlučila je da ga osudi na tri godine zatvora.