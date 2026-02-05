Logo
"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović

Izvor:

Pink

05.02.2026

23:02

ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Poznata pjevačica Milica Todorović prije dva dana se porodila i na svijet donijela dječaka po imenu Bogdan. Milica nije željela da otkriva medijima ko je otac njenog djeteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pjevačica ostala u drugom stanju.

Danas su prvi put procurili snimci oca Miličinog djeteta sa proslave rođenja, a kako pišu srpski mediji u pitanju je muškarac koji je već u braku i ima dvoje djece.

Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji Pinka) sada se oglasila za pomenuti portal i otkrila šokantne detalje.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, sa njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

Milica Todorović dijete

Milica Todorović

