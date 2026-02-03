Logo
Large banner

Ko je otac djeteta Milice Todorović? Postala majka, a partnera krije kao zmija noge

Izvor:

Kurir

03.02.2026

15:58

Komentari:

1
ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Milica Todorović porodila se danas u Beogradu i na svijet donijela zdravog dječaka. Pjevačica se nakon rođenja bebe osjeća odlično, a beba je po rođenju dobila najvišu ocjenu.

Milici je ovo prvo dijete, a nikada nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

Otac djeteta Milice Todorović

Todorovićeva je tokom trudnoće uživala sa svojom porodicom i najbližim prijateljima, a svog partnera nikada nije predstavila u javnosti.

Nakon raskida vjeridbe sa mladićem iz Hrvatske koji je uhapšen prošle godine, Milica nije željela u medijima da govori u privatnom životu, te se do danas ne zna ko je otac bebice.

Милица Тодоровић

Scena

Otac Milice Todorović napravio šou ispred porodične kuće: ''Nabiće glavu u ogradu''

Pobjednica se tokom trudnoće samo jednom pojavila u javnosti i to kao gošća na koncertu Emine Jahović kada je dobila mnoštvo pohvala.

Čuva Matične ćelije

Milica Todorović donijela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, željela da obezbijedi dodatnu sigurnost i mogućnost liječenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vrijeme razmišljaju o zdravlju svoje djece.

Milica je, prema riječima izvora bliskog pjevačici, ovu odluku donijela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je riječ o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primjenu u liječenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

(Kurir)

Podijeli:

Tag:

Milica Todorović dijete

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

Scena

Evo kako se zove sin Milice Todorović, ima jaku simboliku, nosi ga i jedan od najboljih košarkaša

8 h

1
Породила се Милица Тодоровић

Scena

Porodila se Milica Todorović

10 h

0
Трудну Милицу Тодоровић узнемирио немили догађај

Scena

Trudnu Milicu Todorović uznemirio nemili događaj

5 d

0
Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Scena

Milica Todorović sitno broji do porođaja: Pjevačica ne skida osmijeh sa lica

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ево како се зове син Милице Тодоровић, има јаку симболику, носи га и један од најбољих кошаркаша

Scena

Evo kako se zove sin Milice Todorović, ima jaku simboliku, nosi ga i jedan od najboljih košarkaša

8 h

1
Далај Лама освојио првог Гремија у 90. години: Кина одмах реаговала

Scena

Dalaj Lama osvojio prvog Gremija u 90. godini: Kina odmah reagovala

8 h

0
Прво оглашавање Здравка Чолића након бачене бомбе на Дедињу

Scena

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon bačene bombe na Dedinju

9 h

0
Бојана Грегорић

Scena

Majka hrvatske glumice 36 godina nije znala da je Srpkinja

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner