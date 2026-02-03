Ko je otac djeteta Milice Todorović? Postala majka, a partnera krije kao zmija noge

Milica Todorović porodila se danas u Beogradu i na svijet donijela zdravog dječaka. Pjevačica se nakon rođenja bebe osjeća odlično, a beba je po rođenju dobila najvišu ocjenu.

Milici je ovo prvo dijete, a nikada nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

Otac djeteta Milice Todorović

Todorovićeva je tokom trudnoće uživala sa svojom porodicom i najbližim prijateljima, a svog partnera nikada nije predstavila u javnosti.

Nakon raskida vjeridbe sa mladićem iz Hrvatske koji je uhapšen prošle godine, Milica nije željela u medijima da govori u privatnom životu, te se do danas ne zna ko je otac bebice.

Pobjednica se tokom trudnoće samo jednom pojavila u javnosti i to kao gošća na koncertu Emine Jahović kada je dobila mnoštvo pohvala.

Čuva Matične ćelije

Milica Todorović donijela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, željela da obezbijedi dodatnu sigurnost i mogućnost liječenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vrijeme razmišljaju o zdravlju svoje djece.

Milica je, prema riječima izvora bliskog pjevačici, ovu odluku donijela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je riječ o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primjenu u liječenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

(Kurir)