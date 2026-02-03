Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon bačene bombe na Dedinju

Na kuću pevača Zdravka Čolića jutros oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava, a pjevač se sada oglasio povodom incidenta koji je uzdrmao javnost.

Nakon eksplozije na lice mjesta izašao je dežurni javni tužilac koji zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

Prema saznanjima nema povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta.

Kako se sumnja, nepoznata osoba bacila je ručnu bombu u dvorište porodične kuće Zdravka Čolića, dok motiv napada za sada nije poznat.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji počinioca.

Pevač Zdravko Čolić se povodom ovog incidenta oglasio za UNU i otkrio detalje:

"Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam poslednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izvještaj", rekao je pevač za UNU.

Prema podacima sa terena vidljiva su oštećenja na fasadi vile, zaštitnoj ogradi i zelenilu ispred samog objekta. Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili.