Sutra je Vlasovdan: Ljudi koji imaju domaće životinje jednu stvar nikako ne bi smjeli raditi

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

21:20

Komentari:

0
Вјера кадионица црква свештеник
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 24. februara obeležavaju Vlasovdan, praznik posvećen Svetom Vlasiju, svetitelju kojeg narod posebno poštuje kao zaštitnika domaćih životinja. Za ovaj dan vezana su razna vjerovanja i običaji koji ljudi širom Srbije poštuju

Sveti Vlasije bio je hrišćanski episkop koji je živio krajem 3. i početkom 4. vijeka. U narodu je ostao upamćen kao blag, krotak i bogobojažljiv čovjek, ali i kao neko ko je imao hrabrosti da ustane protiv nepravde.

Бака Прасе

Scena

Baka Prase otkrio čega se boji nakon paljenja automobila

Bio je episkop Sevastije, grada u kojem je tada živjelo malo hrišćana. Uprkos tome, vjernici su u njemu vidjeli uzor i oslonac.

Progon hrišćana i stradanje svetitelja

Tokom velikog progona hrišćana krajem 3. vijeka, mučitelji su stigli i do Sevastije. Sveti Vlasije nije napustio svoj narod — hrabrio je vjernike, posjećivao ih u tamnicama i ostao uz njih do posljednjeg trenutka.

Kada je grad ostao bez hrišćana, jer su jedni ubijeni, a drugi primorani na bjekstvo, svetitelj se povukao u planinu i posvetio molitvi.

Predanje kaže da su ga divlje zvjeri čuvale i da su se pored njega ponašale pitomo.

Čuda Svetog Vlasija

Prema legendi, Sveti Vlasije je na putu do suđenja učinio nekoliko čuda. Iscijelio je bolesnog dječaka i spasao domaće životinje od vukova.

Душко Тошић

Scena

Duško Tošić pokazao kako uživa sa kćerkama na putovanju

Nakon teških mučenja, pogubljen je 316. godine.

Običaji i verovanja na Vlasovdan

U narodnoj tradiciji, Sveti Vlasije se smatra zaštitnikom stoke i čuvarom domaćih životinja. Vjernici mu se mole za zdravlje i napredak stada, ali i za zaštitu od zvjeri.

U pojedinim krajevima Srbije vjeruje se da na Vlasovdan ne treba raditi sa stokom -ne uprežu se životinje niti se obavljaju teški poslovi sa njima kako se svetitelj ne bi uvrijedio.

Životinjama se često daju dodatne porcije hrane, a praznik se obilježava u duhu radosti i zahvalnosti.

Ел Менчо

Svijet

Novi detalji likvidacije El Menča

Svetitelj i narodna vjerovanja

Kult Svetog Vlasija u narodu se dijelom povezuje sa staroslovenskim vjerovanjima i bogom Velesom, zaštitnikom stoke.

Na Zapadu se Sveti Vlasije poštuje i kao zaštitnik od bolesti grla.

Narodno vjerovanje kaže: ako vam je životinja nekada spasla život, smatralo se da je to učinjeno uz pomoć Svetog Vlasija. Zato vjernici na ovaj dan odlaze u crkvu i pale svijeću u čast svetitelja.

