Pobijedila rak dva puta, pa završila na aparatima zbog ručka kod prijateljice

16.03.2026

12:23

Mlada djevojka koja je dva puta uspjela da preživi rak sada se suočava sa opasnom bolešću nakon što je pojela samo jedan obrok kod prijateljice.

Triniti Peterson-Mejs (24) iz Arizone (SAD) dijagnostikovana je rijetka vrsta raka kada je imala samo dva mjeseca, a zatim i agresivni rak kostiju sa 11 godina. Sve bolesti je uspješno pobijedila. Međutim, kada je sa svojih pet prijateljica probala domaću fermentisanu sabljarku, primjetila je da nešto nije u redu.

"Iskreno, ukus je bio užasan", rekla je Triniti za lokalne medije, prenosi People. "Trebalo je da bude zdravo i mislila sam da mogu da probam, ako bude loše, samo će me boljeti stomak."

Ipak, posljedice su bile daleko opasnije od običnih stomačnih tegoba. Za nekoliko dana primjetila je da ne može da guta vodu, a nakon što se gotovo ugušila od samo jednog gutljaja, hitno je prebačena u bolnicu. Tamo joj je dijagnostikovan botulizam.

Borba za život na intenzivnoj njezi

"Probudila sam se priključena na tri infuzije", ispričala je Triniti.

"Bila sam intubirana, imala sam centralni venski kateter u vratu i nazogastričnu sondu. Uopšte nisam mogla da se pomjerim. Bilo je strašno. Nisam mogla da govorim niti da hodam."

Šta je botulizam?

To je rijetka, ali izuzetno ozbiljna bolest uzrokovana toksinom koji napada nerve.

Simptomi uključuju otežano disanje, paralizu mišića, pa čak i smrt (prema podacima američkog CDC-a).

Od petoro prijatelja koji su konzumirali ribu, dvoje je takođe oboljelo. Oni su ubrzo pušteni kući, dok je Triniti i dalje hospitalizovana.

Dug put do oporavka

„Nakon svega što je prošla kao dijete, vjerovali smo da su najteže bitke iza nje", kaže njena majka Loren.

"Oporavak može trajati nedjeljama ili mjesecima, ponekad i duže, a često zahtijeva opsežnu rehabilitaciju i terapiju."

Uprkos svemu, majka ističe da Triniti i dalje pokazuje istu snagu i otpornost koja joj je pomogla da kao dijete dva puta pobedi opaku bolest, prenosi Dnevnik.hr.

