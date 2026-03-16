Opasna epidemija kosi studente, ima mrtvih: Vlasti hitno pozvale mlade

Studentkinja Univerziteta u Kentu i učenik gimnazije preminuli su od meningitisa u epidemiji koja se proširila u oblasti Kanterberija u Velikoj Britaniji, dok je još 11 osoba hospitalizovano i u teškom je stanju, prenosi danas Skaj njuz.

Procjenjuje se da je većina hospitalizovanih zbog meningitisa starosti između 18 i 21 godine, a da su neki studenti univerziteta.

Agencija za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije (UKHSA) saopštila je da je kontaktirala više od 30.000 studenata, osoblja i njihovih porodica kako bi ih obavijestila o širenju epidemije, a stanovnicima određenih blokova studentskog smještaja naloženo je da bez odlaganja počnu da uzimaju antibiotike.

Meningitis je infekcija zaštitnih membrana koje okružuju mozak i kičmenu moždinu, a može biti ozbiljna ukoliko se hitno ne liječi.

Istražuje se mogućnost da je epidemija povezana sa društvenim događajem u Kenterberiju kojem su prisustvovali neki od oboljelih.

Svi slučajevi meningitisa otkriveni su u poslednja dva dana.