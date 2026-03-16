Hoće li PD PS BiH danas ukinuti akcize na gorivo

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas razmatra prijedlog izmjena Zakona o akcizama kojim bi se omogućilo smanjenje ili privremeno ukidanje akciza na naftne derivate u slučaju poremećaja na tržištu.

Razlog za pokretanje ove inicijative je značajan rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji je u posljednjem periodu povećan za oko 25 odsto, uz procjene da bi cijene mogle nastaviti rasti.

Taj trend već se odražava i na tržište goriva u BiH, gdje su cijene na benzinskim pumpama u porastu.

U javnosti je već primjetno poskupljenje goriva.

Predložene izmjene Zakona o akcizama predviđaju da Savjet ministara Bosne i Hercegovine dobije ovlaštenje da u vanrednim okolnostima može donijeti odluku o smanjenju ili ukidanju akciza na naftne derivate. Takva odluka mogla bi se primjenjivati najduže šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Zakon je upućen u hitnu proceduru, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagač zakonskog rješenja je šef Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Saša Magazinović, koji je pojasnio da je cilj izmjena omogućiti brzu reakciju vlasti u kriznim situacijama.

Smanjenje akciza, koje predstavljaju jedan od značajnih budžetskih prihoda, svakako bi imalo uticaj na javne finansije. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da u kriznim okolnostima država treba reagovati kako bi zaštitila potrošače, jer rast cijena goriva često povlači i poskupljenje brojnih drugih proizvoda i usluga.