Vulić: Ukidanje akciza proizvešće finansijsku nestabilnost

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da SNSD neće podržati prijedlog o ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo jer instant rješenja složenih problema mogu dovesti do ozbiljnih posljedica na finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH.

Vulićeva je rekla da je prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića o ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo, koji je uputio u parlamentarnu proceduru, klasičan primjer populističke politike koja nema za cilj dugoročno rješavanje problema, već trasiranje puta za predizbornu kampanju.

- Umjesto ozbiljnog i odgovornog pristupa ekonomskim izazovima, ponovo svjedočimo pokušajima da se kroz atraktivne, ali nepromišljene mjere prikupe jeftini politički poeni - rekla je Vulićeva za Srnu.

Ona je istakla da je Magazinović već poznat po tome da nudi instant rješenja za složene probleme, bez ozbiljne analize kakve posljedice takve odluke mogu ostaviti na finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH.

- Nažalost, čini se da ga dugoročni efekti takvih prijedloga ne zanimaju - navela je Vulićeva.

Vulićeva je rekla da SNSD neće podržati takvu vrstu avanturizma, jer bi ukidanje ili značajno smanjenje akciza na gorivo direktno ugrozilo stabilnost budžeta na nivou BiH i potencijalno dovelo u pitanje redovno servisiranje obaveza institucija, uključujući isplatu plata zaposlenima i druge finansijske obaveze.

Vulićeva je poručila da odgovorna politika podrazumijeva donošenje odluka koje su održive i koje ne dovode u rizik finansijsku stabilnost sistema, a ne kratkoročne poteze koji dobro zvuče u predizbornoj atmosferi, ali mogu proizvesti ozbiljne, negativne posljedice.