Antiiranska rezolucija posvađala proiransko Sarajevo

Glasanje Zlatka Lagumdžije u UN-u za antiiransku rezoluciju zavadilo je Bošnjake. Svi su brže bolje potrčali da operu ruke od toga. Opet je neko drugi kriv. Dok se ambasador BiH pravda da su svi tako, te da je morao i on kako bi izbjegao "zamku", zamišljenu u njegovoj glavi, predsjedavajući Predsjedništva kaže da od njega nije dobio zeleno svjetlo.

"Moram reći da me je ambasador Lagumdžija više puta kontaktirao i da sam mu isto tako više puta rekao da sam protiv toga da se pridružujemo toj Rezoluciji, odnosno da sam protiv toga da budemo kosponzori te Rezolucije", rekao je Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Na trećoj strani, opravdanje, u sličnom maniru Lagumdžijinom, imao je i ministar inostranih poslova. U tome, slučajno ili namjerno, Konaković opet zaboravlja svoje nadležnosti.

"Ministarstvo inostranih poslova dalo je instrukciju da se rezolucija isprati iz više razloga – i suštinskih i tehničkih – kako BiH ne bi završila u istoj grupi sa Sjevernom Korejom, Rusijom, Kinom i drugima", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Lagumdžijino patetično farbanje i potcjenjivanje sopstvenog naroda glupim opravdanjima, ocjena je srpskog člana Predsjedništva BiH. Željka Cvijanović kaže da ambasador BiH pri UN-u odavno ne predstavlja cijelu BiH, jer manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure.

"Istina je jedino ovo - Lagumdžija i Konaković su namjerno zaobišli Predsjedništvo BiH, da bi Bećirovića poštedjeli izjašnjavanja o ovoj temi. Inače, svi članovi Predsjedništva su o ovoj rezoluciji obaviješteni istovremeno", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Više niko ni ne broji koliko je puta Lagumdžija prekršio Ustav. Samo što je ovaj put došlo do unutarbošnjačkog sukoba.

"Gospodin Lagumdžija je s jedne strane prilično otvoreno izveden na čistac da jasno i argumentovano kaže da ne poštuje Ustav BiH, zato što samo sluša instrukcije unutar svog političkog korpusa. Nije ni važno da li je BiH kosponzor ili je protiv Rezolucije, važno je samo da je on rekao da apsolutno se ne radi u skladu sa Ustavom na kojem Republika Srpska konstantno insistira", rekao je Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

U sarajevskoj politici je nastao vakuum zbog toga što njihovi lideri ne smiju da kažu ono što 80 odsto bošnjačke javnosti misli kada je u pitanju sukob između Irana i ostalih zemalja na Bliskom istoku. Kaže to politikolog Vojsilav Savić. Podsjeća, Zlatko Lagumdžija od početka svog mandata ne predstavlja BiH u UN kao državu, nego djeluje samostalno, kao eksponent bošnjačke politike.