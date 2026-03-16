Doktor upozorava: Ovo koristimo svaki dan, a uništava štitnu žlijezdu

Ne kupujte parfeme od preprodavaca koji prodaju kopije poznatih brendova čiji tačan sastav nije poznat.

Stručnjak dr Mateo Baseti upozorava da prskanje parfema direktno na vrat, iako to uobičajeno rade mnogi, može biti štetno za štitnu žlijezdu i ometati njen rad, s mogućim posljedicama po metabolizam. On preporučuje da se parfem nanosi na zglobove, unutrašnju stranu laktova ili od‌jeću, gd‌je je rizik po zdravlje znatno manji.

Zašto je parfem opasan

Na direktno pitanje: "Da li je zdravo nanositi parfem direktno na vrat?" odgovor dr Basetija, direktora Klinike za infektivne bolesti u bolnici "San Martino" u Đenovi, bio je jasan:

"Ne, nije zdravo. Parfem na vratu mogao bi biti štetniji nego što mislite, jer se područje na koje se nanosi nalazi odmah iznad štitne žlijezde, vitalne žlijezde odgovorne za regulisanje metabolizma, energije, temperature i hormonske ravnoteže. Pored toga, koža na vratu je tanka, osjetljiva i nema mnogo lojnih žlijezda, što je čini manje zaštićenom".

Šta kaže nauka

Studija objavljena u časopisu Environmental Health Insights istakla je prisustvo endokrinih ometača u mirisnim proizvodima, kao što su sintetički mošus i derivati ftalata.

"To su supstance koje, apsorbovane kroz kožu ili udahnute, mogu dugoročno promijeniti hormonsku funkciju", kaže dr Baseti.

Alkohol takođe može biti štetan

Prema riječima specijaliste za zarazne bolesti, vrat je takođe ključni centar za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i sudove koji filtriraju toksine i podržavaju imunitet.

Problem je što je koža u ovom dijelu tijela tanka i osjetljiva, a nedostaju joj lojne žlijezde koje je mogu zaštititi od potencijalnih negativnih uticaja.

Pored endokrinih ometača, i druge potencijalno štetne supstance mogu imati negativan efekat. Među njima je, na primjer, alkohol, zbog čega dr Baseti preporučuje izbor proizvoda bez alkohola. Alkohol može isušiti kožu i učiniti je osjetljivom, posebno pri višestrukom nanošenju na isto područje.

Ovaj problem prvenstveno se odnosi na proizvode za koje nema dovoljno garancija. Dakle, ne odnosi se na parfeme sertifikovanog kvaliteta, već na one kupljene onlajn ili od nepouzdanih preprodavaca koji prodaju kopije poznatih brendova čiji tačan sastav nije poznat, napominje dr Baseti.

Obratite pažnju i na ostale sastojke

Alkohol se takođe može miješati s drugim supstancama koje potencijalno izazivaju negativne reakcije, kao što su neka esencijalna ulja. Iako su prirodna, poput bergamota ili gorke pomorandže, ona su fotosenzibilni proizvodi.

To znači da mogu izazvati probleme kada su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti. Rizici uključuju kožne reakcije, čak i teške, koje mogu dovesti do trajnih mrlja i upala. Vrat je posebno podložan zbog svoje lokacije i osjetljivosti.

Ko je najviše ugrožen

Svi su potencijalno u opasnosti, mada su neki više izloženi posljedicama, kao oni koji pate od dermatitisa ili poremećaja štitne žlijezde.

Potencijalni rizici u slučaju velike izloženosti mogu biti ozbiljni, uključujući dermatitis, astmu, pa čak i neke vrste raka, zaključuje dr Baseti, još jednom pozivajući korisnike parfema na oprez, posebno kada je riječ o proizvodima neprovjerenog kvaliteta, prenosi Stil.kurir.