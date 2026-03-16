Drama na putu: Čovjek kamenjima gađao automobile, pa napao policajce

Prava drama odigrala se na putu Nikšić-Podgorica, kada su vozači prijavili da ih neko gađa kamenicama.

Vozači su, naime, policiji prijavili da na magistralnom putu, u mjestu Drenoštica, neko baca kamenje na vozila u pokretu.

"Na lice mjesta upućeni su pripadnici saobraćajne patrole, koji su zatekli M.S. (51) iz Nikšića. Odmah po dolasku policajaca, on ih je fizički napao, udarajući jednog policajca pesnicama i nogama u tijelo, dok je policajku udario dva puta u tijelo, usljed čega su policajci zadobili tjelesne povrede", navodi se u saopštenju MUP.

Kako se ističe, nakon privođenja u službene prostorije, o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se M.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Po nalogu postupajućeg tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 72 sata, prenosi Telegraf.rs.